Barnefattigdom: – Ikke noe valgflesk, takk! Kom med løsninger

– Når du ikke har råd å være med på turer, gå i bursdag, holder bursdagsselskap selv, eller delta i fritidsaktiviteter, ting de fleste barna tar som en selvfølge. Da føler du deg fattig. Å vokse opp i en lavinntektsfamilie i en by der det er så mye penger, skaper grobunn både utenforskap og manglende tilhørighet. Særlig hardt viser dette seg å være når barna kommer i 13–15 årsalderen. Konsekvensene kan bli at de dropper skolen, dermed ikke kommer seg inn i arbeidslivet. De blir værende i fattigdom.

Røde kors ba politikerne om tiltak

Vi har invitert dere i dag for å snakke om dette, og håpe at dere kan komme med innspill til hvordan dette kan løses. Men ikke noe valgflesk! Vi ønsker forslag til konkrete tiltak!

Dette sa leder Grethe Stødle i Stavanger Røde Kors da hun innledet før debatten om Stavangers barnefattigdomsproblem i Spor 5 ved jernbanestasjonen torsdag kveld.

Hun påpekte at Røde Kors selv erfart hvor skoen trykker for de fattigste barnefamiliene:

Jobb er det beste tiltaket mot fattigdom

– Høy sysselsetting og lav ledighet er viktig. Vi ønsker oss også flere lavterskeltilbud. Og det må bli slutt på at sosialhjelpsmottakere blir trukket for barnetrygden! Vi tror at det vi investerer i dag i barn og unge, vil betale seg samfunnsøkonomisk på lang sikt, sa hun.

Ordstyrer Tom Hetland hadde lagt opp et løp som nettopp skulle forhindre at debatten skulle utarte til det sedvanlige munnhoggeriet om hvem som hadde stemt ned hva, og stilte politikerne helt konkrete spørsmål:

Disse stilte til debatt

I salen satt det flest kvinner blant de om lag hundre frammøtte. PÅ scenen var det motsatt. Sju kvinner og tre menn fra Stavangers politiske liv deltok i debatten.

Mette Vabø (Venstre), Kari Nessa Nordtun (Arbeiderpartiet), Anne Kristin Bruns (Kristelig Folkeparti), Ingeborg Sanner (Rødt), Leif Arne Moi Nilsen (Frp), Arnhild Skretting (Senterpartiet), Ingrid Kristine Aspli (Sosialistisk Venstreparti), Daria Maria Johnsen (Miljøpartiet De Grønne), John Peter Hernes (Høyre), Frode Myrhol (Folkeaksjonen Nei til Bompenger).

– Rekk opp hånden om du synes vi kan leve med at 3500 barn vokser opp i familier som har en inntekt under 60 prosent av medianinntekt, sa ordstyrer Hetland?

Ingen rakte opp hånden.

– Hvis du kan velge ett tiltak som kan hjelpe. Hva kommer øverst?

Arbeid er nøkkelen

V: Gratis kjernetid i barnehage for dem med lav inntekt.

Ap: Arbeid til alle.

KrF: Det offentlige, private og frivillige organisasjoner må samarbeide om å løse dette.

Rødt: Øke inntektsgrunnlaget for de fattige familiene.

Frp: Føre en god integreringspolitikk, som får folk ut i arbeid.

Sp: Gratis skolemat til alle barn.

SV: 850 barn fra 400 familier kunne fått det bedre om man sluttet å trekke barnetrygden fra sosialstønaden.

MDG: Støtter SV. I tillegg vil vi ha økt barnetrygd og borgerlønn.

H: Bedre integrering i arbeidslivet.

FNB: Arbeid og økt barnetrygd. Også arbeidsgivere må være med på å endre holdningene sine, slik at flere kan komme i arbeid.

Innvandringsdebatt

Og da var innvandringsdebatten i gang. For rundt 50 prosent av de fattige barna er innvandrere. Noe de fleste er enige om skyldes at integreringen ikke fungerer godt nok eller går raskt nok. Det går altfor tregt å få lov til å jobbe for nyankomne.

H og Frp: Mange av flyktningene som kommer hit, føler at de har vunnet i lotto, sammenliknet med slik de hadde det i hjemlandet. Men sånn føles det ikke for barna. De sammenlikner seg med andre barn, og føler seg dermed fattige.

Flere understreker at barnefattigdom ikke bare er et innvandrerproblem. Også for eksempel barn av trygdede og aleneforeldre i lavlønnsyrker sliter. Og at alle som jobber i lavlønnsyrker i Stavanger kan føle seg fattige sammenliknet med andre.

Ap: Det burde også vært mulig å beholde for eksempel uføretrygd mens man utdanner seg for å omskolere seg.

– Integreringen må bli bedre

MDG: Språkopplæringen må bli bedre, og det må gjøres enklere å få godkjent utenlandsk utdanning.

Ap: Igjen er det å komme i arbeid det viktigste. På en arbeidsplass er det også letter å lære språk.

KrF: Det må opprettes flere praksisplasser i det offentlige, som er tilpasset livssituasjonen til den enkelte. Det er bedre å jobbe i en 10 prosent stilling enn ingen jobb.

Hetland: Man kan vel ikke forsørge en barnefamilie med en 10 prosent stilling.

Sp: Vi var ikke rigget til å ta imot den store flyktningstrømmen. Det ble ikke stilt nok penger til disposisjon.

Kan barnetrygden løse problemet?

Det er først når barnetrygden blir tema at de virkelige motsetningene kommer fram. Særlig når diskusjonen dreier seg om forkortingen av sosialstønaden. Som et politisk kompromiss blir nå bare halve barnetrygden trukket. Men H og FrP er det eneste som forsvarer den:

FrP: Det skal lønne seg å arbeide. Blir trygdeordninger for gode, blir det bare passiviserende.

H: Vi må sørge for å få mest mulig for pengene. I denne saken ønsket vi å bruke halve potten på 10 millioner vi sparer på dette trekket på en familiekoordinator som kan hjelpe disse familiene med sine spesielle behov. Det har fungert bra.

Skryt til fritidserklæringen

Og så var det tid for å skryte av hverandre for ting allerede er i ferd med å gjennomføre. Fritidskortet, som gir barn rett til gratis fritidsaktiviteter. Gratis inngang i alle byens svømmehaller for barn til og med 5 klasse sammen med en voksen. Chromebook til alle skoleelevene.

For det er tverrpolitisk enighet om at slike ordninger ikke skal være stigmatiserende. Alle barn, både fattig og rik, får det samme tilbudet.

Les også om fattige barns kår i Stavanger: