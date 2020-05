Rennfast stengt 86 ganger i fjor: Vil ha fast bilberger på Sokn

Folk på Rennesøy har fått nok at av tunnelene i Rennfast stenges svært ofte og ønsker en bergingsbil stasjonert på Sokn. Men tunnelforvalter Bjørn Arild Fossåen skisserer andre tiltak for å øke oppetiden.

Rennfast åpnet i 1992 og tunnelene har de siste årene fått en omfattende oppgradering av sikkerheten, med bedre belysning, ventilasjon, maling av vegger og overvåkingskamera. Foto: Jon Ingemundsen

Suzanna Freeman-Fanuelsen bor på Rennesøy med mann og to barn. Hun er en av mange som stadig blir rammet når Byfjordtunnelen og Mastrafjordtunnelen er stengt. I hele 2019 ble tunnelene stengt 86 ganger, blant annet på grunn av bilberging.

Nå prøver Freeman-Fanuelsen å engasjere flere med en underskriftskampanje med krav om bergingsbil fast stasjonert på Sokn, mellom de to tunnelene.

– Jeg snakker daglig med folk som er drittlei. Hadde dette vært en annen plass, ville ingen godtatt dette, sier hun.

Stadig spolerte ærender

Freeman-Fanuelsen forteller om spolerte ærender, tannlegetimer hun ikke fikk møtt opp til og måtte betale for, og barna som må vente på skyss fra skolen. For litt siden ble familiens hund alvorlig syk og måtte til dyrlegen.

– Jeg måtte ringe og si jeg ble 20 minutter forsinket til timen på grunn av stengt tunnel. Heldigvis lot de meg komme inn på tross av forsinkelsen. Jeg har gått glipp av frisør- og tannlegetimer, jeg kommer for sent hjem til ungene, og skal jeg ut på ærender i byen, har jeg alltid en klump i magen, sier hun.

Freeman-Fanuelsen håper å få minst 3000 underskrifter og mener løsningen på kortere stengetider er enkel.

– Jeg mener det burde stå en bergingsbil på Sokn. Da kunne de hatt rullerende vakter. Jeg tenker det både er dyrere og en større belastning for distriktet at tunnelene stadig stenges, sier hun.

Prosjektleder Tor Oscar Waalskår i vegvesenet Stavanger mener det ikke er mulig å finansiere en fast redningsbil, da det vil koste over 2 millioner kroner i året å drifte denne. De jobber nå intenst med å finne en løsning.

– I disse dager holder vi på å gå gjennom tunnelmatrisen for å se om vi kan redusere stengetiden. En mulig løsning, som vi vurderer, er å få i gang en fast avtale med et av redningsselskapene, slik at de alltid rykker ut. Da kan vi senke stengetiden fra 1,5 timer til 45 minutter, sier han.

For dyrt sammenlignet med nytten

Tunnelforvalter Bjørn Arild Fossåen i Statens Vegvesen Rogaland opplyser at vegvesenet tidligere har hatt en forsøksordning med bergingsbil stasjonert på Sokn. Hensikten var å vurdere kostnadene opp mot nytteeffekten.

– De gangene bergingsbilen skal nyttes, er det utvilsomt en nytte. Statens vegvesen var mer tvilende til om kostnadene tilsvarte nytteeffekten. Derfor ble ikke ordningen videreført. I stedet pågår det et arbeid med sikte på å redusere antallet stengninger, opplyser Fossåen.

Ettløpstunnelene åpnet i 1992 og har de siste årene fått en omfattende oppgradering av sikkerheten. Det er brukt 160 millioner kroner på blant annet bedre belysning, ventilasjon, maling av vegger og overvåkingskamera.

Når Vegtrafikksentralen (VTS) registrerer et kjøretøy med motorstans, eller andre hendelser i tunnelene, stenges trafikken i begge kjøreretninger.

– Kjøretøy som stanser opp i en tunnel, har stort skadepotensial. I den grad vi får stans som ikke er direkte trafikkfarlige, vil vi kanskje lempe litt på stengningene, sier Fossåen.

Unødvendig stans

Konkret sikter han til tilfeller av unødvendig stans. Det kan for eksempel være førere som får en telefon og svinger inn i en havarivernlomme for å svare. Eller at man stopper bilen for å hente ting fra bagasjerommet.

I slike tilfeller har VTS mulighet til å sette ned fartsgrensen midlertidig og kontakte trafikanten gjennom DAB-radio eller nødtelefoner i tunnelene for å få vedkommende til å kjøre videre.

– Hvis vi får redusert antallet unødvendige stopp i Rennfast, vil oppetiden øke. Forutsetningen for at et slikt opplegg skal fungere, er andre førerne respekterer når det skiltes med nedsatt fartsgrense, sier Bjørn Arild Fossåen, som understreker at det ikke er tatt en beslutning.

Mastrafjordtunnelen og Byfjordtunnelen er henholdsvis 4,4 og 5,9 km lange og 133 og 223 meter dype, og stigningen opp mot 8 prosent. På Sokn passerte det i fjor gjennomsnittlig 9905 kjøretøy per dag, ifølge Trafikkdata.no. Tunneldirektivet til EU sier at det skal være parallelle redningstunneler i tunneler som er over 500 meter og har en årsdøgntrafikk (ÅDT) på mer enn 8000. Når Rogfast er på plass, vil trafikken i tunnelene avta og komme under EUs krav.

