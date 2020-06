Tidligere ansatt: – Jeg ble utnyttet av Eddi Eidsvåg

Nina Karin Fiskå (52) hevder at det aldri eksisterte noe opplegg for ettervern og pårørendearbeid på Kafé Go Nok, og at eier Eddi Eidsvåg drev henne inn i et økonomisk uføre. Eidsvåg sier han har taushetsplikt og derfor ikke kan svare.