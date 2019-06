Kommunen medgir uryddig salgsprosess for drømmetomt

Kommunens bud på kommunens tomt ble da fem millioner kroner, altså 1,5 millioner kroner mer enn prisantydningen.

Men siden budet ble framsatt som et eksklusivt motbud, gikk det kun til Linda og Ingvar Didrik Haukland, som først vant budkampen.

De kunne få tomta hvis de bladde opp fem millioner kroner, noe de takket nei til. Nå ligger tomta igjen til salgs på Finn. no.

-Uryddig, mener utvalgsleder

– Time kommune har håndtert denne saken uryddig og lite tillitvekkende, mente Petter Lorentz Stabel(Frp) da han tirsdag kveld tok salget opp i Time kommunestyre.

Den sentrale politikeren leder kommunens hovedutvalg for lokal utvikling, og viste til sterke reaksjoner etter flere oppslag om salgsprosessen i Jærbladet.

– Jeg reagerer på moralen og etikken ved administrasjonens behandling. Vi som er politikere har et ansvar for å sikre at ansatte i kommunen opptrer med god forretningsskikk og følger gode etiske retningslinjer. Her må kommunen gå foran med gode eksempler, men det er fraværende i denne saken, sa Stabel.

Han spurte også om ordføreren ville ta initiativ for å finne en løsning slik at ekteparet med høyeste bud fikk tomten.

Vi brøt ikke loven, svarer ordfører

– Vi er enig i at salgsprosessen har vært noe uryddig, særlig i forhold til å fastsette prisantydning, innrømmet ordfører Reinert Kverneland (H) i svaret.

Kommunen brukte eiendomsmegler etter godkjent rammeavtale og salget ble administrert av rådmannen.

«Rådmannen kan ikke sjå at det her er føretatt lovbrot, noko og meklarfirma har stadfesta.»

Går det fram av det skriftlige svaret fra ordføreren. Der står det videre at eiendomsmegler og rådmann er enig om ikke å uttale seg om hverandre i denne og kommende salgsprosesser.

Ordføreren sier ikke noe om et initiativ for å løse saken.

– Urimelig praksis, sier budgiver

– Vi håpet han hadde gjort det, funnet en god løsning for oss. , sier Ingvar Didrik Haukland, som mistet drømmetomten.

Han viser til at kommunen selv sier at salgsprosessen ikke har vært slik den skal være.

Tomten lå på markedet i over en uke med en prisantydning som kommunen altså ikke var villig til å selge den for. Dette er etter loven klart urimelig handelspraksis og derav brudd på Markedsføringsloven §6 jf. §7 første ledd, mener budgiver.

Megler bekreftet også til budgiver at prisfastsettingen på 3.5 millioner var godkjent av kommunen i god tid før annonsering og godkjent etter fullmakt fra ordfører før tomten ble lagt ut til salg.

-Dette må forstås som bevisste handlinger og kvalitetssikring i flere ledd, mener Ingvar Didrik Haukland.

Sjelden anledning

Han er oppvokst på Bryne. Foreldrene har hus i Vestre Håbakken og da det plutselig ble noe så sjelden som en kommunal tomt til salgs i nabolaget, bestemte han og kona seg for at dette var plassen de ville bli gamle på. De har tre barn.

Tomta er på over et mål, og ligger inn til et friområde i det fine boligområdet øst for sentrum. Men den selges nå fordi kommunen vil realisere verdier. Også på Lyefjell er flere, spredte kommunale tomter lagt ut for salg.

– Vi vil følge opp saken, hvis det er mulig. Men akkurat nå har vi en tenkepause, sier Ingvar Didrik Haukland, som satt ringside og ventet i nær fem timer på at tomta kom opp som aller siste sak i Time kommunestyre.

