Politiet på folkemøte i Hå: - Det er ecstasy som er «the shit» akkurat nå

Mandag kveld inviterte Hå kommune til folkemøte om ungdom og rus. Rundt 500 Hå-buer fylte den nye idrettshallen på Varhaug for å lære mer om ungdomsmiljøet på Varhaug. Noen nippet til kaffe i pappkopp, noen hadde tatt med seg strikketøy. Et par unge hoder var også å skimte i folkemengden.

Møtet er en oppfølging av folkemøtet om ungdom i rus som ble holdt i januar, der over 1000 møtte opp.

– Etter folkemøtet i januar etterspurte flere mer detaljert informasjon om ungdomsmiljøet i Hå kommune. Når tallene fra Ung data-undersøkelsen nå er klare, ser vi det som en god mulighet til å gjøre nettopp det, sa ordfører i Hå, Jonas Skrettingland.

Ecstasy-overdose på Nærbø

Tallene fra Ungdata-undersøkelsen viser at ungdom har fått en mer liberal holdning til cannabis.

Forrige uke ble det kjent at en tenåring var sendt til sykehus etter overdose på ecstasy. Tenåringen er fra Nærbø. Sør-Vest politidistrikt gikk da ut med en advarsel: De mistenker at ekstra sterke ecstasytabletter er i omløp.

Pål Christensen

Politiet beslagla også det narkotiske stoffet MDMA i Klepp samme helg, og de mener dette beslaget har tilknytning til ecstasyen som ble brukt på Nærbø.

– Det var flere mindreårige til stede på festen der ecstasyen ble brukt. Greia med ecstasy er at du ikke vet hvem som har laget stoffet, eller hva det er laget av. Du tar en stor sjanse når du bruker det. Likevel er det ecstasy som er «the shit» akkurat nå, forteller politikontakt Lars Risa Taksdal.

– Vi har tatt kontakt med foreldrene til de mindreårige som var på festen. Vi blir som regel møtt av to typer foreldre: De som tar saken på alvor, og de som sier de stoler på at sønnen eller datteren klarer å si nei. Jeg tenker at i de aller fleste tilfellene er dette utrolig naivt. For det første er det et stort gruppepress, så stort at noen har sluttet å gå på fest av den grunn. I tillegg konsumeres det ofte alkohol på disse festene, og det er ikke et godt utgangspunkt for å ta rasjonelle valg, sier Taksdal.

– Vis barna at du vet

Brit Ånestad og Sybille Greiner var blant tilhørerne på folkemøtet. De har begge barn eller barnebarn i tenårene.

Pål Christensen

– Jeg var på sist folkemøte òg, og jeg blir like «øvejidde» hver gang. Jeg tror det er en del foreldre som tror at dette ikke gjelder deres barn, at de ikke gjør noe slikt. Det er litt naivt tenkt, sier Ånestad.

Greiner tror det er viktig for foreldre å vise barna at de er klar over situasjonen, og at de har kjennskap til narkotika.

– Og så er det viktig at foreldrene er tilgjengelige. Still opp som sjåfør på sekundet, oppfordrer hun.

– Og vær på Snapchat. Lær deg sosiale medier og hold deg oppdatert. Det nytter ikke å stå på sidelinjen, skyter Ånestad inn.

Tror cannabis snart blir lovlig

Oddgeir Høyekvam i Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) var også blant publikum, og forteller NNPF merker en holdningsendring til cannabis.

– Vi møter unge som har en oppfatning om at cannabis snart skal bli lovlig. Det stemmer ikke. Regjeringen vil overføre ansvaret for reaksjoner på bruk og besittelse av ulovlige rusmidler til eget bruk fra justissektoren til helsevesenet, forteller han.