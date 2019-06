Nesten siste dag på jobben for Magnhild

Fredrik Refvem

Fredrik Refvem

Men siste arbeidsdag er ikke før neste fredag. Fylkesmann-vikar Lone Solheim tar over roret 1. juli.

Assisterende fylkesmann Harald Thune røpet at det også blir en intern markering før den tid.

Det ble mange takksigelser, både fra hovedpersonen og fra de mange politikere og andre samfunnstopper som benket seg i Statens Hus på Lagårdsveien.

Roste dugnadsfylket

Magnhild Meltveit Kleppa la særlig vekt på engasjementet mellom mange aktører for å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge.

– Fylkesmannen har forsøkt å sikre at kommunene kjenner godt til Barnekonvensjonen, at ethvert barn har rett til å bli hørt, sett og fulgt opp. Dropout-tallet i videregående var skremmende høyt høsten 2013. Det er betydelig lavere nå. Det er mange faktorer som har ført til det, både barnehager, skoler, hjem og fritid, sier hun til Aftenbladet, og glir rett over i en lovprising av «dugnadsfylket» Rogaland.

– Det er noe jeg både håper og tror blir tatt vare på. Vi har sett mange ganger hvor stor verdi det har at mange kan jobbe sammen, nå sist både under oljekrisen og under den flyktningkrisen høsten 2015, sier Meltveit Kleppa.

– Glede og nytte

Det var assisterende fylkesmann Harald Thune som ønsket velkommen og la inn mange godord om sin sjef gjennom de siste snart seks årene.

– Det er ikke mange som har oppnådd like mye i sin karriere som Magnhild. Vi har hatt stor nytte og glede av å jobbe med henne, sa Thune, som også nevnte at hovedpersonen ikke lar en eneste anledning gå fra seg til å fortelle at hun har gått på Bryne landsgymnas.

Randi Tytingvåg Trio var engasjert til å stå for underholdningen under markeringen. Tytingvåg er en av favorittartistene til den avtroppende fylkesmannen.

Det er hun nok fremdeles etter å ha innledet med «What a wonderful world».

Fakta: Magnhild Meltveit Kleppa Født 12. november 1948 i Fister, Hjelmeland. Stortingsrepresentant fra 1993 til 2013. Har vært statsråd for tre ulike departementer, Sosial-, Samferdsel og Kommunal og regionaldepartementet. Utnevnt til fylkesmann i 2012, tiltrådte i 2013, da hun var ferdig med perioden på Stortinget. X

mmmmm