Ingen hadde sett til Siw i påsken. Miljøarbeider Pål Holden kjente igjen lukten med det samme han åpnet døra

Privat / Mariken Steen-Forgaard

Les saken: Historien om Siw

«Dette er historien du aldri skulle fått lese. Minner var fortrengt. Journaler var lukket. Hus var revet.

Likevel stod noen under ei bru og sang om henne. Andre drømte om henne, så uhyggelig at de var redde for å sove.

Hun ble hvisket om i kantina. Og så en dag ble hun nevnt ved en tilfeldighet.

Det var slik vi først hørte om Siw.»

Siw ble funnet død i en kommunal bolig i Stavanger etter påsken 2015. I denne reportasjeserien forteller Aftenbladets prisbelønte reportere Tove Bjørnå og Thomas Ergo om hennes liv - et liv som begynte nokså vanlig på Jæren, men som etter hvert ble preget av rus og psykiatri, kriminalitet og prostitusjon, og en rekke ulike aktører som forsøkte å hjelpe.

Aldri har det vært færre dødfødsler i Norge. Men hva hjelper vel det for dem som mister sitt kjæreste?

Anders Minge

Les saken: Barna som aldri kommer hjem

Ultralyden gir endelig svar. Anna basker rundt. Filip ligger helt stille.

Nina må ta valget selv. Skal hun føde på vanlig måte, eller ved keisersnitt? Nina velger keisersnitt.

Først kommer Anna, sprell levende og skrikende.

Så Filip.

I den ene armkroken legges Anna for å amme, i den andre, Filip. Nina kjenner redsel for å holde et dødt barn, men gjør det likevel. I dag er øyeblikket noe hun ikke ville vært foruten.

Mannen føler at politiet er kommet nær. Han sletter de ulovlige filene og kaster flere pc-er på sjøen. Han tror han er trygg. Det er han ikke

Kristian Jacobsen

Les saken: De finner sporene som overgripere trodde var slettet

Det er her mange av de alvorligste sakene i politidistriktet blir oppklart. Ikke av uniformert politi, men av mennesker med doktorgrad i fysikk og mastergrad i informatikk. Folk som aldri har tatt politiutdannelsen, men som alltid har hatt et brennende ønske om å gjøre noe samfunnsnyttig.

Hvordan jobber de i den digitale jakten på overgripere og svindlere? Og hvor enkelt er det for en datakriminell å svindle deg?

– Det er enkelt. Hva gjør folk i dag når de for eksempel består oppkjøringen? De tar selfie. Gå inn på instagram og søk etter «førerkort» eller «bestått». Vips så har du en haug med ungdommer som fornøyd smiler med førerkortet i hånden. På førerkortet står alt jeg trenger for å svindle. Instagram er en gullgruve for slike som meg. Folk må bruke hodet, sier den domfelte datasvindleren.

Kommentar: Norsk politisk debatt handler nesten utelukkende om følelser. Det er et stort problem.

Åserud, Lise / NTB scanpix

Les saken: Føling i fjæra

Sosialistknusing, en AP-leder som vet hvordan trøfler smaker og Listhaug-metoden. Kommentator Harald Birkevold mener den politiske debatten i Norge handler for mye om følelser og for lite om politikk.

«Si noe provoserende, få oppslag (og kritikk) i pressen, og deretter massiv støtte fra menigheten. Oppdrag fullført.

Listhaug er best i klassen på dette, men det er mange som kommer halsende bak.»

USA på grensen: Er det krise?

Jarle Aasland

Les saken: – Trump kan bare bygge mur, vi finner en vei over grensen uansett

I februar erklærte Donald Trump nasjonal krisetilstand i USAs grenseområder mot Mexico, for å få midler til å bygge en mur langs grensen. Er det krise?

- Vi har bodd ett døgn i byen Juarez på den mexicanske siden av grensen. Det døgnet opplevde byen 19 drap. Lokale pressefolk fortalte oss at det var et rolig døgn, sier fotograf Jarle Aasland og reporter Arild I. Olsson.

I serien «USA på grensen» har Aasland og Olsson vært på innnsiden av narkokarteller i Mexico. De har møtt både menneskesmuglere, grensevakter, politifolk og en leiemorder. Og vanlige folk.