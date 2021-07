Kjæreste-bedrager skal ha lurt menn for millionbeløp

Ni forskjellige menn skal ha blitt bedratt av Sandnes-kvinnen. Gorm Kallestad

Ett av ofrene lurte hun for over 200.000 kroner. Pengene skulle gå til en bolig hvor de to skulle bo sammen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp