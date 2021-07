Grupper på 500 skal lage folkefest i Melsheia

Blinkfestivalen arrangeres i Sandnes arena i Melsheia. Odd Langhelle, daglig leder for Blink Arne Idland, sportssjef og kommunikasjonsansvarlig. Carina Johansen

Fjorårets Blink var et lukket arrangement. I år ønsker arrangørene folk velkommen tilbake til festivalområdet. – Vi har ikke et mål om å være flest mulig. Det viktigste er at de som kommer får en god opplevelse, sier Arne Idland, sportssjef og kommunikasjonsansvarlig i Blink. Morten Abel kommer også.

