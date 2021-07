Ungdommene kjørte på en kvinne på elsparkesykkel. Nå blir foreldrene stilt til ansvar.

– Mange unge kjører rundt på disse syklene, uten at verken de eller foreldrene helt ser fareaspektet ved det, sier advokat Einar Drægebø.

Politiet tok beslag i elsparkesykkelen etter ulykken, som skjedde 6. mai i år. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

Elizabeth Rønneseth (66) sto og ventet på sin datter da ulykken skjedde. På fortauet i Sandviken ble hun påkjørt av en elsparkesykkel og endte på sykehus.

To mindreårige ungdommer sto på tohjulingen. Nå må foreldrene betale erstatning.

Generelt problem

Drægebø, som er Rønneseths advokat i erstatningssaken, etterlyser en «voksendiskusjon» om foreldres ansvar når mindreårige leier elsparkesykler.

Han jobber i Harris advokatfirma AS i Bergen, og forteller at firmaet den siste tiden har hatt flere slike saker.

– Her er det ganske mye for foreldre å tenke på. Trolig er det mange foreldre som synder her, sier han.

Advokaten mener ulykken i Sandviken belyser et økende, mer generelt problem:

– Mange unge kjører rundt på disse syklene, uten at verken de eller foreldrene helt ser fareaspektet ved det. Konsekvensene for en som skades kan bli store. Det reiser også spørsmål rundt ansvar og det erstatningsrettslige.

Advokat Einar Drægebø tror mange foreldre ikke er klar over ansvaret det innebærer å la barna leie elsparkesykkel. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Henlegger saken

BT har tidligere skrevet en elsparkesykkelulykke i Oslo, der sjåføren fikk fengselsstraff og måtte betale 100.000 kroner i erstatning.

Men det blir ikke straffesak etter Sandviken-ulykken. På bakgrunn av ungdommenes unge alder er saken henlagt, sier politioverbetjent Endre Laukeland ved Bergen nord politistasjon.

Basert på forklaringer fra ungdommene og vitner, har politiet slått fast at det var ungdommens uaktsomme kjøring som førte til krasjet med Rønneseth. Men alt tyder på at ulykken var et uhell, sier Laukeland.

Utleier ikke ansvarlig

Ungdommene kjørte på en elsparkesykkel av typen Ryde. Utleieselskapet kan bli erstatningsansvarlig dersom det er feil eller mangler ved selve elsparkesykkelen, sier Drægebø.

Undersøkelser gjort av Statens vegvesen viser at det ikke er tilfellet i denne saken, sier Laukeland.

– Man kan spørre seg om det burde komme pålegg for operatører om å ha ansvarsforsikring. Det ville gjort det enklere for den skadede, sier Drægebø.

Advokat Drægebø spør om ikke elsparkesykkeloperatørene bør ha ansvarsforsikring. Foto: Geir Martin Strande (arkiv)

Kan bli et større oppgjør

Dermed blir ungdommenes foreldre erstatningsansvarlige. I første omgang handler det om Rønneseths ødelagte klær, klokke og briller, sier Drægebø.

– Det som er klart, er at foreldrene til ungdommen kan bli ansvarlig for å erstatte opptil 5000 kroner av dette. Der er det såkalt objektivt ansvar, sier Drægebø.

Avhengig av hvor varige men 66-åringen har fått, kan det også bli et større, erstatningsrettslig oppgjør. Det er foreløpig for tidlig å si noe om, sier Drægebø.

– Risikerer stort ansvar

Problemstillingen er relativt ny i Norge. Drægebø kaller det «upløyd mark». Med det mener han at det ikke er klart hvor langt foreldrenes erstatningsansvar kan strekke seg.

– Hva hvis det i verste fall blir en dødsulykke, eller en ulykke som gjør at den skadede ikke kan jobbe? Da er vi inne på krevende erstatningsjuss, med potensielt store pengesummer. Foreldre kan risikere å få et stort ansvar, sier han.

Ifølge Drægebø kan det blant annet bli et spørsmål om hvorvidt foreldre har gjort det mulig for den mindreårige å kjøre. Hvem sitt bankkort ligger inne i leie-appen, og hvem lastet ned appen i utgangspunktet?

I noen tilfeller vil foreldres forsikringsselskap kunne dekke skadene, sier han. Men det avhenger av hvilken type forsikring man har, og omfanget av skadene.

Mindreårige kan også måtte betale erstatning selv, men på generell basis skjer det sjeldent, ifølge Drægebø.