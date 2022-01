Skanska skal bygge Storhaugs nye møteplass

Skanska har fått oppdraget om å bygge Lervigskvartalet, som i september 2024 ifølge oppdragsgiver Stavanger kommune blir Storhaug bydels nye møteplass.

Slik skal Lervigskvartalet etter planen se ut når det står ferdig i september 2024.

Elisabeth Bie Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

26.000 kvadratmeter med bygningsmasse på tomten bak Lervig sykehjem skal romme både barneskole, barnehage, flerbrukshall, bydelssenter, dagligvarebutikk, kontorer og parkeringsanlegg.

Skanska fikk oppdraget å bygge Lervigskvartalet for 750 millioner kroner, og har nå signert kontrakten med kommunen.

– I dette prosjektet får vi virkelig levendegjort vår visjon om å bygge for et bedre samfunn. Prosjektet er unikt fordi det rommer så mange viktige funksjoner for lokalsamfunnet, samtidig som det har høye miljøambisjoner. Vi takker for tilliten og ser frem til å komme i gang med byggingen, sier konserndirektør Tor Arne Midtskogen for Skanskas byggevirksomhet i Norge i en pressemelding.

Skanska skal bygge med massivtre, og arbeidene skal gjennomføres som fossilfri byggeplass.

Byggingen starter i mai 2022. Planlagt overlevering skjer i september 2024.