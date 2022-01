Den mest kunnskapsrike vi kjente

MINNEORD: Fredag 14. januar, om ettermiddagen, fikk vi den fryktelige beskjeden. Daniel var død. Daniel Svela, verdens beste fyr, var ikke mer. Han døde bare 35 år gammel.

Minneord

Daniel Svela samarbeidet i årevis med organisasjonen «Hei verden».

Med Daniels bortgang har så mange mistet en person som betydde så mye. Våre tanker går først og fremst til mamma Elisabeth og hans yngre bror Ruben, men det var så mange andre han også betydde så mye for.

Sporene etter hans utrettelige engasjement mot all verdens urettferdighet og skjevfordeling finnes ikke bare i Stavanger, de finner vi både i Afrika, Sør-Amerika og Asia.

Han samarbeidet i årevis med organisasjonen «Hei verden», og hans mange reiser og opplevelsestrang gjorde at han fikk førstehåndskunnskap som satte sine spor i ham.

Det første som slo folk som møtte Daniel var all kunnskapen han hadde. Om alt mulig. Og evnen til å se en sak fra flere sider. Denne kunnskapen fikk ham til å stille mange spørsmål, og siden han var liten gutt har han alltid spurt om hvorfor det må være slik at noen har alt, mens andre har ingenting.

Engasjementet mot forskjeller og urettferdighet ble ikke mindre under studieperioden i Bergen. I 2010 fullførte han en bachelor i europastudier der han spesialiserte seg i sammenlignende politikk.

Og det var der han møtte en person som skulle bety mye for engasjementet hans, professor Frank Aarebrot. Daniel skulle nok gjerne fortsatt som akademiker og hadde garantert blitt en super foreleser og formidler.

Men han valgte å komme tilbake til Stavanger for å jobbe i familiebedriften Restaurant-Invest, som drev utesteder i hjembyen og på den greske øya Ios. På Ios hadde de ansatte fra hele verden, det var særlig mange backpackere fra Australia som tok sommerjobb på restauranten og samlingsstedet Harmony.

Mange av dem knyttet han sterke vennskapsbånd til. Dette var med på å forme Daniel til å bli en som ikke forholdt seg til landegrenser. Han møtte alle mennesker med samme respekt. Det var også på Ios tragedien rammet familien Svela første gang. I 2010 døde pappa Geir under tragiske omstendigheter.

Daniel Svela ble 35 år gammel.

Det var i døra eller i og rundt lokalene på utestedene Yank’s og Backstage han oftest var å finne. Daniel jobbet som daglig leder, men de ansatte oppfattet han mest som en venn og en kollega. Han tørket oppkast på toalettet uten å si det til noen. Ba aldri noen andre om å gjøre det. Han ble etter hvert et kjent fjes i bybildet, og det er ikke få av byens restaurantgjester som har nikket anerkjennende etter å ha fått med seg noen kloke ord på veien ut i nattemørket. Daniel behersket kunsten å kaste ut folk, samtidig som de følte seg fornøyde med opplevelsen.

Etter hvert strakk Daniel det lenger enn å diskutere med gjestene. Han begynte å skrive ned sine betraktninger på Facebook, og han engasjerte seg politisk. Han var medlem av Arbeiderpartiet og vara til kommunestyret, og i den senere tiden markerte han seg også i samfunnsdebatten gjennom

innlegg i Aftenbladet.

Å skrive i Aftenbladet satt langt inne, han likte ikke tanken på at noen ville

oppfatte ham som en bedreviter. Men så var det slik at Daniel faktisk visste bedre enn de fleste. Han leste de viktigste bøkene, så de mest interessante filmene og fulgte de mest aktuelle debattene. Og med alle tilbakemeldingene han fikk, gikk han den siste tiden med planer om å ta steget ut i det ukjente og inn på en annen arena. Han syslet med tanken om å sette opp et sceneshow, «en miks av forelesing, høyttenking og humor».

Daniel får de beste skussmål av alle. Også av sine meningsmotstandere. For det var noen av dem. Men enten det var vaksinemotstandere eller folk som mener jorda er flat, behandlet han alle med respekt. Et eksempel på dette var da han i 2019 veddet mot meningsmotstandere om Donald Trump ville bli gjenvalgt. Hvis Trump vant, skulle Daniel gi dem gratis øl, men hvis Joe Biden vant, måtte de komme ned til Backstage og se dokumentaren om Greta Thunberg.

Daniel ville at folk skulle møtes. Han brydde seg ikke om pynt, men om menneskene i rommet. Dette sier mye om hvilken person han

var. Han evnet å være en nær og omsorgsfull venn for veldig mange, og han holdt vennskap vedlike ved å konstant være i telefonen. Daniel er allerede dypt savnet. Det gode humøret, det herlige smilet, kunnskapen, vitebegjærligheten og rettferdighetssansen.

Vi vil aldri glemme deg, Daniel.

Skrevet av Tommy Ellingsen og Lars Petter Einarsson