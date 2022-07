SAS-piloten kan måtte jobbe 60 timer i uka: – Jeg gleder meg bare enormt mye til å være i lufta igjen

Etter 15 dager med streik er partene enige. Flykaptein Tom Heradstveit er fornøyd med avtalen, til tross for lønnskutt, streikeforbud og økt arbeidstid.

– Jeg er veldig lettet over at vi er ferdige. Nå er jeg klar for å komme meg på vingene igjen, sier flykaptein Tom Heradstveit.

I 15 dager har han vekslet mellom å sitte hjemme og å stå i streikekorps utenfor Sola lufthavn. Det er tredje gang i hans 32 år lange pilotkarriere i SAS.

Streiken varte i to uker av den travleste reiseperioden i året.

– Jeg håper vi har tillit i befolkningen etter dette, sier Heradstveit.

Det så lenge mørkt ut, men mandag kveld kom partene til enighet. SAS måtte til slutt gå med på noen av pilotenes viktigste krav, i bytte mot noen kompromisser fra pilotenes side.

Fakta Dette innebærer avtalen: Alle piloter som ble sagt opp under pandemien får jobbene sine tilbake.

Alle skal ansettes etter én kollektivavtale, uavhengig av om de ansettes i SAS Skandinavia eller de nyopprettede datterselskapene SAS Connect og SAS Link.

Et mindretall som er rekruttert på andre avtaler kan fortsette å jobbe på disse til avtalene utløper. Disse får mulighet til å melde overgang til kollektivavtalen.

Pilotene tar et umiddelbart lønnskutt på fem prosent. Fra 2022 av skal lønnsutviklingen følge et gjennomsnitt av frontfagsmodellene i Norge og Sverige.

I tillegg skal pilotene settes ned i lønn ved sesongvariasjoner. Det vil si at SAS andre år kan trekke åtte prosent av lønnen andre år. I praksis vil dette si at pilotenes lønnsvilkår svekkes med 20 prosent. Det er ikke ideelt for pilotene, men det er betraktelig lavere enn kuttet på 30 prosent som SAS-ledelsen først ville ha.

Pilotene aksepterer en økning i arbeidstid på ti timer i måneden. I tillegg sier de seg villig til å måtte jobber 60-timersuker én gang i måneden dersom det trengs.

Pilotenes tariffavtale vil vare ut september 2027. I løpet av de fem årene vil ikke SAS-pilotene kunne streike. I Norge gjelder slike avtaler som regel i to år, mens SAS-ledelsen ønsket seg minst åtte år, helst ti. Avtalen skal til uravstemning blant medlemmene i fagforeningene. Dette kan ta to til tre uker.

Kan jobbe 60 timer i uka

Nå går Heradstveit rett inn i turnus. Han har første flytur igjen på lørdag. Foreløpig er han satt på standby, inntil det blir klart hvilke fly som skal gå hvor og når de første dagene.

– Det betyr ingenting for meg om jeg flyr til Kirkenes eller Mytilene i Hellas. Jeg gleder meg bare enormt til å være i lufta igjen.

Han tror det kan bli tøffere arbeidsuker med den nye avtalen.

– Jeg er litt spent. Nå kan vi bli bedt om å jobbe 60-timersuker, og da blir det noen røffe vakter.

Pilotene har fra før av en arbeidsuke på 47 og en halv time i uka. Dersom de nå må jobbe 60 timer en uke, balanseres dette ut ved at de jobber færre timer de resterende tre ukene i måneden.

Til sammen skal piloter ikke jobbe mer enn 190 timer i måneden.

Heradstveit sitter selv i ulike arbeidsgrupper for European Cockpit Association (ECA). I 2012 jobbet han med evalueringen av det europeisk regelverket for flygetidsbestemmelser, med fokus på såkalt «pilot fatigue».

– Vi endte opp med et mye mer liberalt lovverk i Europa enn i for eksempel USA. Som kaptein her flyr vi gjerne fra Norge til Kanariøyene og tilbake igjen på samme dag. Det er oppi 13 timer i strekk.

Han legger til at SAS må ha verktøyene på plass for å forhindre fatigue hos pilotene i de periodene de ber piloter jobbe 60 timer i uka.

Tom Heradstveit har jobbet i SAS siden han startet som pilot for over 32 år siden.

– Helt unødvendig

Heradstveit er fornøyd med at vi har fått på plass en avtale. Samtidig er han ikke begeistret for tidspunktet.

– Avtalen som er forhandlet frem nå, ligner nemlig mye på den pilotene la på bordet i fjor vinter. Denne avtalen kunne vi inngått allerede i november, sier han.

– Vi har tilbudt over fem prosent i lønnskutt for lenge siden, så denne streiken var helt unødvendig. Det viser vel at SAS-ledelsen prøvde sitt for å ta fullstendig kontroll over tariffområdene våre.

Fakta Dette var partene uenige om: I februar lanserte SAS spareprogrammet SAS Forward. Det skulle kutte 7,5 milliarder årlige kostnader innen 2026. Dette fordi SAS har slitt med økonomien siden oppstarten av pandemien.

Programmet innbar at pilotenes lønnsvilkår skulle svekkes med rundt 30 prosent, ifølge leder Roger Klokset i Norske SAS-flygeres forening.

Under pandemien mistet 560 SAS-piloter jobben med løfte om gjenansettelsesrett ved bedre tider. Samtidig opprettet SAS datterselskapene SAS Connect og SAS Link. Ansatte som ble oppsagt kunne bare søke jobb på nytt gjennom dem, men til andre vilkår enn i morselskapet SAS Skandinavia.

SAS mener datterselskap-ordninger er nødvendig for et lønnsomt og levedyktig selskap. Pilotene mener det lar SAS tilby jobber til dårligere vilkår.

Dagen etter at pilotene gikk ut i streik ble det kjent at SAS har søkt om konkursbeskyttelse i USA under såkalte Chapter 11. Dette er en måte å bli kvitt noe av gjelden til selskapet på, fordi selskapet får en pause til å forhandle med sine kreditorer uten å risikere konkurs.

Både Tom Heradstveit og Roger Klokset mener at søknaden om konkursbeskyttelse viser at streiken var villet fra ledelsens side, for å skape en syndebukk. Konsernsjef Anko van der Werff har avvist dette.

Det viktigste er at tariffområdet til SAS-pilotene blir overholdt. Det vil si at SAS ikke kan opprette selskap som flyr fra deres baser med mindre pilotene har samme tariffavtale som i SAS Skandinavia.

– Det har vært den ene tingen vi ikke kunne inngå kompromiss på. Det er for dette premisset at pilotene var villige til å gå med på ti timer lengre arbeidsuke til fem prosent lavere lønn.

At tariffavtalen gjelder i fem år, i stedet for de to årene som er vanlig i Norge, har han blandede følelser rundt.

– Etter streiken i 2019 fikk vi en avtale som gjaldt i tre år. Så vi har erfaring med lange streikeforbud. Jeg tror ikke det vil bli utnyttet av andre arbeidsgivere, men det kan jo hende. Denne gangen var det det som skulle til for å sikre tariffområdet vårt.

Fakta Disse har forhandlet med SAS: SAS-pilotene har forhandlet med flyselskapet gjennom sammenslutningen SAS Pilot Group (SPG), som ledes av Martin Lindgren. Gruppen forhandler på vegne av fire pilotforeninger: SAS Norge Flygerforening (SNF), ledet av Jan Levi Skogvang og del av Parat

Norske SAS-flygeres forening (NSF), ledet av Roger Klokset og del av LO

Dansk Pilotforening (DPF)

Svensk Pilotförening (SPF)

Last og brast

Gjennom årene har Heradstveit bygget opp en stolthet over å være SAS-pilot. SAS’ fremtid og omdømme er hans eget.

– Den stoltheten har fått seg en alvorlig knekk. Men jeg er ganske sikker på at når vi kommer sammen igjen, den fantastiske gjengen som jeg er ute og flyr sammen med, så finner vi tilbake til den gode følelsen.

Likevel har Heradstveit kjent på et enorm samhold blant pilotene de siste ukene.

– Det har vært alle for alle, og alle eller ingen. Streik som våpen bruker man jo for å vise motparten at man ikke er svak. Ledelsen trodde at vi var en splittet gjeng, men vi har stått last og brast i dette.

Dyrkjøpt enighet

Også Aleksander Wasland, som er SAS-pilot og nestleder i Flygerforbundet, vektlegger dette poenget som det viktigste i avtalen som nå er på plass.

– Helt inn til siste stund utfordret ledelsen arbeidsmodellen vår. Det er dette kampene har stått om for oss. Den kampen vant vi, sier han.

– På den annen side er det en høy pris å betale for dette.

Han viser til lønnskuttet og forverringen av arbeidstid for pilotene.

– De innrømmelsene som er gitt, er en konsekvens av at vi har anerkjent at SAS har et behov for å spare penger om selskapet skal overleve. Her har flygerne strukket seg langt for å bidra til omstillingen av SAS’ økonomi og Forward-planen.