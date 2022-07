Anslår 250.000 besøkende på Gladmat: – Jeg er overveldet

Daglig leder Maren Skjelde er fornøyd med mye – og ser noen ting som må bli bedre til neste års Gladmat.

Maren Skjelde, daglig leder i Gladmat, er strålende fornøyd med årets arrangement.

Slik oppsummerer Gladmat-sjefen festivalen: – Overveldet

– Vi har ikke et eksakt tall på antall besøkende ennå, men vi anslår at vi ligger på rundt snittet vårt for fullskala festival, altså 250.000 besøkende, sier Skjelde.

Dette var første gang Gladmat arrangerte festival uten restriksjoner etter at datoen ble flyttet til før fellesferien. Skjelde innrømmer at det derfor var knyttet litt spenning til hvor mange som ville dukke opp onsdag og torsdag.

– Men vi ble helt overveldet over folkehavet som møttes oss under åpningen onsdag formiddag. Torsdag var det også utrolig mange besøkende fra morgen til kveld – selv om det ikke var fellesferie. Det ble på mange måter en bekreftelse for oss på at flyttingen var strategisk riktig, sier Skjelde.

Festivalen opplevde en liten dupp i besøkende fredag ettermiddag, noe som var naturlig da regnet kom.

Stolt over årets program

Skjelde er spesielt godt fornøyd med det rikholdige programmet og hvor mye ulikt som har skjedd hver dag.

– De ulike arrangementene har vært godt besøkt. Det har vært fint å se at vi har klart å dra Gladmat ut i regionen, for eksempel med sykkelturer på Jæren.

Nytt av året var festivalområdet Kokepunktet. Målet var at dette skulle bli en minglearena for de som ønsket å treffes over god mat og drikke.

– Det er stas å høre om folk fra matnæringen og andre bransjer som kommer hit utenbys fra i forbindelse med jobb. At Kokepunktet har blitt et møtepunkt for flinke produsenter og leverandører var nøyaktig det vi håpet, sier Skjelde, og legger til at hun er stolt over at mange utstillere og publikum også kom reisende til byen ens ærend for å være med på Gladmat.

Hun trekker også frem de frivillige: Hele 85 dyktige mennesker har vært i sving med ulike oppgaver hver dag under festivalen.

– Vi er utrolig takknemlig for innsatsen de har lagt ned. Gladmat kunne rett og slett ikke blitt arrangert uten dem.

Dette skal jobbes videre med

Etter to år med nedskalerte versjoner har det absolutt vært en omstilling for arrangørene å plutselig ta imot 250.000 mennesker igjen. Derfor har det blitt litt justering og tiltak underveis der behovene har meldt seg.

– Vi trillet blant annet ut flere søppeldunker og plasserte ut miljøstasjoner der vi så det trengtes. Det er naturlig at det blir utfordrende å få alle utstillerne til å sortere godt når det blir så travelt. Dette må vi jobbe videre med og finne gode løsninger på fremover, sier Skjelde.

Søndag rigges festivalen ned, og byen gjøres klar for «overlevering» til kommunen mandag. Innen det skal altså alt av telt, skilter og lignende pakkes ned på lager igjen – til neste Gladmatfestival.

Den har Skjelde allerede begynt å tenke på. Målet er allerede klart: Lage en enda litt bedre og grønnere Gladmatfestival i 2023.