Slik blir Amfi Vågen: – Vi håper å ha mye klart til våren

Vågen Amfi er i ferd med å bli totalforvandlet, og senterleder Bente Hetland ser frem mot åpning av ny mathall og andre nye tilskudd på senteret.

Det er mange baller i luften på Amfi Vågen for tiden, og senterlederen tror at kundene kan komme til et ganske annet kjøpesenter neste vår.

Publisert: Publisert: Nå nettopp