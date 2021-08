Roy Steffensen (Frp): – Jeg tar gjerne på meg ledertrøya for Øyfast

Først sørget de for at bompengene forsvant i Finnfast. Nå vil Fremskrittspartiet gi full gass for Øyfast.

30. juni fikk Leif Arne Moi Nilsen og Roy Steffensen i Fremskrittspartiet løsne de siste skruene på bompenge-skiltet. Grovarbeidet ble gjort av tok Kurt Sigvald Grøsfjeld og Håkon Hetland fra Presis veidrift.

Førstekandidat for Fremskrittspartiet, Roy Steffensen, har sendt et skriftlig spørsmål til kommunalministeren, og bedt om et anslag på hva Øyfast kan gi i ferjeavløsningsmidler.

– Etter at Frp fikk flertall for å fjerne bompengene i Finnfast, som sparer næringslivet og pendlerne for titusenvis av kroner, har vi blitt kontaktet av mange på Finnøy som nå ønsker at vi også skal gå i front i arbeidet med Øyfast. Jeg tar gjerne på meg ledertrøya. Da er det naturlig å starte med å få tall på bordet for å se hva som er realistisk å få til, sier stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp).

1. januar 2020 ble Stavanger slått sammen med Rennesøy og Finnøy. Da overtok Stavanger ansvaret for 13 båtavhengige øyer i Ryfylkebassenget.

Gamle Finnøy kommune sto på for Øyfast, fylkesveiprosjektet som etter planen skal gjøre Ombo, Sjernarøy, Fogn og Fisterøyene landfaste med tunneler og bruer. Det vil koste anslagsvis 3,6 milliarder kroner å gjøre hele arkipelet ferjefritt, ifølge en rapport utarbeidet av Norconsult.

Dyrt og store inngrep

Men prosjektet er omdiskutert på grunn av høy kostnad og naturinngrep. Flere partier er mot.

– Jeg synes tankene om Øyfast er spennende, men skal man få det til å være noe mer enn tanker må man aktivt jobbe for det, innhente tall og fakta. Jeg registrerer at flertallet i Stavanger dessverre ser ut til å ha lagt prosjektet dødt, og jeg håper at jeg med mitt spørsmål og et godt svar fra statsråden kan blåse nytt liv i debatten, sier Roy Steffensen.

Fra 1980 til i dag har folketallet på de båtavhengige øyene falt. Det bor nå cirka 300 på Fogn, 120 på Halsnøy, 230 på Ombo, 350 på Sjernarøy og 20 på Fisterøyene. Øyriket betjenes av de to ferjene i Finnøysambandet, samt en rekke anløp av hurtigbåter. Ryfylkeferja går også innom mange kaier.

– Tallenes tale er dessverre klar og tydelig, og det er at folk flytter fra øyene som er avhengig av båt, mens de flytter til de som har fått fastlandsforbindelse. Hvis vi ønsker spredt bosetting og et levende Ryfylke så må vi nok erkjenne at Øyfast er en del av løsningen, selv om det vil bli dyrt og innebære naturinngrep, sier Roy Steffensen.

Mangler finansiering

Frp har fått kritikk fra blant andre MDG, fordi bompenger fra Finnfast etter planen skulle bidra til en ny gang- og sykkelvei på Finnøy som nå mangler fullfinansiering.

Flere har vært inne på tanken om å la bommen stå for å delfinansiere Øyfast.

Rogaland fylkeskommune og Stavanger har hittil ikke framstått som pådrivere. I juli stilte AP, Høyre, KrF og Senterpartiet på Joker Helgøysund og diskuterte Øyfast.

Lokalavisa Øyposten refererte Aleksander Stokkebø på at Stavanger Høyre ønsker levende lokalsamfunn på øyene og holder derfor dørene åpne for Øyfast. Han ønsket oppdaterte, kvalitetssikrede tall på bordet for å kunne diskutere veien videre. Fylket har bestilt en sak med kostnadsoverslag og mulige finansieringer av veiprosjektet.

Hadle Rasmus Bjuland, andrekandidat for KrF, viste til at partiet har programfestet støtte til prosjektet lokalt og er positivt. Birger Hetland (Sp) kalte Øyfast en fanesak for Senterpartiet. Dag Mossige (Ap) sa at Arbeiderpartiet har gått til valg på å arbeide for å realisere Øyfast-prosjektet, med forbehold om resultatet av utredningene.