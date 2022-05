Aase Lærdal er død

Aase Agnes Lærdal (f. 1941) sovnet stille inn 19. mai. En foregangskvinne innen sosialt arbeid, et menneske som levde intenst i samspill med med natur, musikk, familie og venner, er gått bort.

Aase vokste opp på forsøksgården Frøystad Gård på Gausel utenfor Stavanger, som den yngste av de fem barna til Arnbjørn og Sonja Lærdal. Tidlig innså hun at det var mennesker hun ville arbeide med. Etter er par års praksis, reiste hun til Birmingham for å studere ved Kvekerskolen, før hun tok sin sosionomutdanning ved Sosialhøyskolen i Oslo. Hun arbeidet som terapeut ved institusjoner i Storbritannia, og studerte ved London School of Economics og Social Science midt under studentopprøret i 1968.

Aases metode for å forebygge og mestre atferdsvansker og sosiale problemer ble tydelig i den lange perioden hun jobbet ved Ramsvig spesialskole for ungdom med atferdsvansker. De unge merket seg at Aase lyttet og tok dem på alvor, og at hun var tilgjengelig – i og utenfor arbeidstiden – om problemene og bekymringene som opptok den enkelte. Etter å ha utviklet sin metode i praksis, tok Aase hovedfag i sosialt arbeid ved Universitetet i Trondheim. Som lektor på Sosialhøyskolen i Stavanger, senere UiS, fikk hun ansvar for å utdanne og veilede sosionomer, noe hun fortsatte med langt inn i pensjonsalderen. Gjennom fagpublikasjoner bidro hun til forskningen på området.

Det var ikke bare studenter og kolleger, men også Aase’s store familie- og vennekrets fikk en så dyrebar glede av hennes genuine interesse for hver enkelt av alle menneskene som sto henne nær. Vi som var Aase’s nevøer og nieser opplevde at vi var spesielt privilegerte, som hadde viktig voksenperson å se opp til; en tante og en venn som forsto oss som vi kunne gå til når vi trengte noen å snakke med. Aase ble en fortrolig venn og et stabilt fotfeste for svært mange.

Aase elsket å reise og få nye impulser og nye musikkopplevelser, møte gamle og nye venner. Men først og fremst var hun knyttet til Frøystad og til fjellhytta på Stakkstøl i Ryfylkefjellet, nær Fundingsland. Kjærlighet til naturen og aktelse for de tradisjoner og verdier som vi har fått overlevert fra våre foreldre og tidligere generasjoner, satte et distinkt preg på hennes forhold til menneskene rundt seg, gården der hun vokste opp og Stakkstøl som etter hvert nærmest ble hennes alter ego.

Gjennom sitt unike liv og virke ble Aase Agnes Lærdal en veiviser og venn som vil bli dypt savnet av elever, studenter, kolleger, familie og venner. Vi lyser evig fred over hennes minne.

På vegne av nevøer og nieser

Terje Osmundsen