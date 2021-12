Fylkes­utvalget: Vernede sjø­hus i Øster­våg kan rives

Sjøhusene ligger svært sentralt plassert i Stavanger sentrum. Eiendommen Østervåg 19 består av Hustvedt-gården mot Østervåg, og to sjøhus mot Østervågkaien.

Forbud mot riving i reguleringsplanen, hindret ikke et stort flertall i fylkesutvalget å gi dispensasjon for riving av to sjøhus ut mot Østervågkaien i Stavanger sentrum.

