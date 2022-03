Ellinor (6) og Miranda (12) skal reise i tre timer for å skaffe pass før ferien

Ellinor (6) og Miranda (12) skal reise til Etne i slutten av april for å få fatt i pass før sommeren.

Flere undrer seg over at det fortsatt er vanskelig å bestille time for å fornye pass. Politiet jobber på spreng med å oppbemanne, men etterspørselen er fremdeles langt høyere enn tilbudet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden