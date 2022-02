Voldstiltalt mann innrømmet i retten å ha oppført seg dårlig mot tre kvinner

Tiltalte frifinnes for mishandling av en av kvinnene, og retten kommer til at det groveste forholdet ikke var så grovt. Likevel dømmes han til ett år og ti måneders fengsel.

35-åringen forklarte at han hadde kjeftet, skreket og terrorisert kvinnene, men nektet for at han hadde mishandlet dem.

