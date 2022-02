Nye Veier anbefaler ny bro med fire felt

Dagens vei over Kvinesheia stod ferdig i 2006 og er en to og trefelts vei. Ny vei vil ha fire felt og fartsgrense 110 km/t.

Når det skal bygges ny vei over Kvinesheia, anbefaler Nye Veier at dagens bro over Fedafjorden blir lokalvei. Det samme gjelder tunnelene på begge sider.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden