Ivar Hetland er død

Ivar Hetland er død, 87 år gammel.

Minneord

Ivar Hetland kom fra Helleland i Dalane og vokste opp på et nybrotts gårdsbruk som den eldste av fire søsken. Som liten likte han godt å lese og skrive. Han tok videre skolegang på Ringards realskole i Flekkefjord. Han satte også pris på idrett, både han og broren Torbjørn gjorde det skarpt i løping, spesielt terrengløp.

Etter realskolen gikk turen til Bryne og landsgymnaset. Da russetid, eksamen og militærtjeneste var unnagjort, dro Ivar til Oslo for å studere til veterinær. Kjæresten Aase Undheim var også dratt til Oslo, hun for å bli sykepleier.

Veterinærstudiet ble forholdsvis kortvarig, men Ivar livnærte seg blant annet som trikkefører. Ivar og Aase giftet seg i Oslo før de vendte tilbake til Bryne hvor eldste gutt Trygve ble født kort tid etter ankomst.

Så kom skrivegleden fram igjen. Familien flyttet til Ålesund der Ivar fikk jobb som journalist i Sunnmørsposten mens Aase jobbet på sykehuset.

I 1966, da tvillingene Gunvor og Bjarne var på vei, valgte den lille familien å vende nesen hjemover, til Hillevåg og senere Bekkefaret hvor Aase og Ivar ble boende helt frem til alderdommen.

Ivar begynte i jobben som journalist i Aftenbladet, der ble han værende resten av yrkeskarrieren. Engasjementet for avisen var stort, og Ivar ledet lenge lokal­kontorene i Aftenbladet – og hadde oppsyn med nynorsken i avisen. På fritiden engasjerte han seg blant annet i svømmeklubben mens barna var aktive.

I 1985 opplevede familien å miste Gunvor i selvmord, bare 19 år gammel. Etter dette ble ikke livet som før for noen i familien. Allikevel klarte Ivar å bygge seg tilbake. Kanskje var det de sosiale evnene, humøret og den iboende nysgjerrigheten som gjorde det mulig.

Etter hvert kom barnebarna inn i manesjen, i noen år bodde alle fem i Stavanger. Det var en fin tid for Ivar og Aase.

Ivar pensjonerte seg relativt tidlig, og han fikk reist mye - med venner og med Aase.

Demens er en snikende sykdom. Ivar var flink til å skjule sykdommen overfor venner og bekjente, men den nærmeste familien skjønte godt at ting ikke var som før. Da Aase døde rett før jul i 2016, ble Ivar lagt inn på sykehjem. Etter et halvt års tid gikk det bratt nedover med den mentale helsen, og det forståelige språket hans forsvant. At sønnen Trygve døde av kreft i 2018, fikk han aldri med seg.

Ivar fikk god pleie på Blidensol avd. AB. Han viste takknemlighet overfor de ansatte, og de viste til gjengjeld at de brydde seg om den gamle mannen som endte opp som en veteran på avdelingen.

Nylig feiret sønnen Bjarne og svigerdatter Kjersti 87-års dagen sammen med Ivar. Ni dager senere ble Ivar akutt dårlig. Få timer senere sovnet han inn for godt.

Familien husker ham som flink, sprek, empatisk, snill, streng, skarp og humoristisk.