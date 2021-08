Mange velgere på vandring

Meningsmålinger tyder på at én av fire velgere vil stemme på et annet parti i år enn ved forrige stortingsvalg.

Én av fire velgere har allerede bestemt seg for å stemme på et annet parti enn ved forrige valg, ifølge en analyse fra Poll of polls.

NTB-Bibiana Piene

Publisert:

730.000 velgere er nå på vandring mellom partiene, ifølge en analyse fra Poll of polls , som har dykket ned i bakgrunnstallene til to nasjonale meningsmålinger som ble gjennomført i forrige uke.

Det betyr at en firedel av de drøyt 2,9 millioner velgerne som stemte i 2017, allerede har bestemt seg for å stemme på et annet parti. Og antallet øker: I mai hadde 620.000 velgere byttet parti, mens tallet var 660.000 i juni.

Uforutsigbart

– Dette er i ferd med å bli et veldig uforutsigbart valg, sier Johan Giertsen i Poll of polls til NTB.

– Hvem hadde sett for seg Sps fall for tre uker siden, eller at vi på 24 timer skulle få to landsmålinger som viser flertall til Ap, SV, MDG og Rødt? Det kan bli overraskende tall på valgnatten, sier han.

Det er ingen tvil om at det nå er mange velgere på vandring, men det er ikke noe nytt, mener valgforsker Bernt Aardal.

– Det skjer ofte store endringer i løpet av valgkampen, sier han og peker på at tidligere har 8–10 prosent av velgerne, eller over 200.000, bestemt seg på selve valgdagen.

– Forskyvningene tyder på at mange er usikre. Ingenting er avgjort, slår Aardal fast.

Valgforsker Johannes Bergh mener velgerbevegelsene er omtrent som forventet.

– I 2017 skriftet halvparten av velgerne partipreferanse i løpet av valgkampen. Det illustrerer hvor viktig den er, mener han.

Sp-fall

Senterpartiets fall ser ut til å ha blitt en tydelig tendens knappe tre uker før valget. På fire av fem målinger de siste ukene faller Sp til mellom 11,3 og 13,2 prosent, langt unna oppslutningen i desember i fjor da partiet klatret over 20-prosentmerket med god margin.

På snittet for målingene i august får Sp 15,2 prosent. I juli var snittet 17,6 prosent.

Men hvor stort fallet egentlig er, er et åpent spørsmål, mener Aardal.

– Ingen vet jo hva Sp vil ende opp med på valgdagen, sier han og peker på at medieoppslag om «kollaps» og «kalddusj» like gjerne kan mobilisere velgere som å skremme dem vekk.

– Partiene er veldig engstelige for at dårlige målinger skal påvirke velgerne. Noen undersøkelser kan tyde på en smitteeffekt, mens andre ikke viser noen slik tendens. Vi har sett at det er mulig for partier som ligger dårlig an, å løfte seg, sier Aardal.

Klimapartiene opp

MDG fortsetter på sin side frammarsjen og sanker stadig flere velgere fra andre partier. Totalt hentet partiet netto 61.000 velgere i forrige uke, nesten en tredobling fra ukene før.

Bakgrunnstallene viser også at Venstre klart er over sperregrensa, ifølge Poll of polls.

Det skyldes ikke minst at Venstre-leder Guri Melby har greid å få Venstre-velgere ned fra gjerdet og har hentet minst 15.000 velgere fra sofagruppa.

Fra borgerlig til rødgrønn

De borgerlige partiene lekker fortsatt mange velgere til den rødgrønne opposisjonen. Tallene tyder på at i alt 156.000 velgere har skiftet blokk. De fleste, 82.000, har Senterpartiet fisket opp.

Samtidig har blokkovergangene sunket noe fra ukene før.

Ifølge analysen til Poll of polls har Rødt de mest lojale velgerne. 71 prosent av dem som stemte Rødt i 2017, vil gjøre det samme i år.

SV kommer på andreplass med 65,6 prosent. Hakk i hæl følger Høyre med 64,7 prosent og Senterpartiet med 63,9 prosent.

Venstre og Frp har de minst lojale velgerne med henholdsvis 42,2 og 49,6 prosent.