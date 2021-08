Overgrepsdømt siktet for nye overgrep mot mindreårig jente

To ganger er siktede dømt for overgrep mot barn. Nå er hans siktet for nettvoldtekt.

Et halvt år etter at rogalendingen tidlig i 30-årene ble prøveløslatt etter sin forrige dom ble han pågrepet på ny. Han er siktet for voldtekt av barn under 14 år.

