Så tok Polen makten over Jåttå

Generalmajor Piotr Malinowski fra Polen tok fredag kommandoen over Natos Joint Warfare Centre (JWC) på Jåttå i Stavanger.

Piotr Malinowski under maktskiftet på JWC fredag formiddag.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Malinowski (54) tar over etter tyske Jan C. Kaack (58) som putter en stjerne til på uniformen og blir sjef for den tyske marinen. Sykkelentusiasten Malinowski har en omfattende militær karriere bak seg. Nå kommer han fra en stilling som stabssjef for den polske overkommandoen. Han blir den tiende sjefen for JWC, som ble opprettet i 2003.

Seremonien ble ledet av den franske generalen Phillipe Lavigne, som benyttet anledningen til å rose Jan Kaack for måten han har lost JWC gjennom en krevende pandemi på, samtidig som han har rustet anlegget for framtiden. Kaack har vært på Jåttå siden sommeren 2019.

-Han har gjort Nato bedre, sa Lavigne.

Viseadmiral Elisabeth Natvig representerte den norske forsvarsledelsen under sjeffsskiftet, som også ble bivånet av Stavangers ordfører Kari Nessa Nordtun og statsforvalter Lone Solheim.