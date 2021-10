Hurdal-plattformen: Halv pris på ferjebilletter – flere får gratis ferje

Det blir halv pris på ferjebilletter og gratis ferje på strekninger med under 100.000 passasjerer, framgår det av regjeringsplattformen til Sp og Ap.

Det bekrefter de to partilederne og forhandlingslederne i Hurdal, Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) overfor VG.

– Vi slår fast i den nye regjeringserklæringen at vi ønsker å halvere ferjeprisene i Norge. I øysamfunn uten annen forbindelse enn ferje blir overfarten gratis. I tillegg blir det gratis ferje på strekninger der det er færre enn 100.000 passasjerer årlig, sier Vedum til avisa.

Mottatt med glede

Fylkesordfører Jon Askeland (Sp) i Vestland mener det har vært svært urettferdig at små øysamfunn skal betale gigantiske ferjeregninger.

– Austevoll for eksempel, med sine 5.000 mennesker, ender nå opp med å slippe å betale for ferjebillettene. Det samme gjelder Fedje, Varaldsøy og Solund, for å nevne noen, sier han til Bergensavisen.

Ordningen betyr et årlig bortfall av billettinntekter på om lag 100 millioner kroner årlig.

– Fylkeskommunene må bli fullt ut kompensert for bortfall av inntekter. Dette er en regning som staten må ta fullt ut, sier fylkesordføreren.

Kommer i tillegg

De halverte ferjeprisene vil komme i tillegg den avtroppende regjeringens planer om kutt i ferjeprisene i revidert nasjonalbudsjett i mai.

Da ble det anslått at en halvering av ferjeprisene ville koste staten anslagsvis 1,2 milliarder kroner per år.

Ferjeprisene ble kuttet med 25 prosent fra 1. juli. I utgangspunktet hadde regjeringen lagt opp til et kutt på 10 prosent, men Fremskrittspartiet fikk økt kuttet til 25 prosent i forhandlingene om det reviderte budsjettet.

Stortinget har vedtatt at prisene skal halveres på sikt.