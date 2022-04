Pris til Aftenbladets lokalfotball-satsing

Stavanger Aftenblad vant prisen «Best innovative entry» for «Mååål!» under Schibsteds Power of Journalism Awards.

Aftenbladets digitalredaktør Elin Stueland, lokalfotballjournalist Mats Haugland og redaksjonell utvikler Håkon Åreskjold sammen med prisutdeler Lars Kristiansen fra avdelingen for undersøkende journalistikk i NRK.

Vinnerne ble presentert i Oslo torsdag kveld.

Schibsted eier blant andre nyhetsmediene Stavanger Aftenblad, VG, Aftenposten, Bergens Tidende og E24 i Norge samt Aftonbladet og Svenska Dagbladet i Sverige.

Digitalredaktør Elin Stueland, journalist Mats Haugland og utvikler Håkon Åreskjold står bak «Mååål!», som er en redaksjonell tjeneste som dekker lokalfotballen tett. De automatiserte referatene er utviklet sammen med NTB.

– Det er utrolig gjevt at et av de minste mediehusene i Schibsted er best på innovasjon. Vi er veldig stolte av å få denne prisen, sier digitalredaktør i Aftenbladet, Elin Stueland.

Her er juryens begrunnelse:

Mååål dekker nå alle fotballkamper som spilles fra juniornivå og alle de sju fotballdivisjonene i fotballkretsen. Det betyr at Aftenbladet har kampreferat på opp til 90 kamper en vanlig dag i sesongen i tillegg til å være tett på nyhetene i lokalfotballen.

– Vi er et region med fotballspillere og fotballforeldre. Vår nydelige ambisjon er å dekke junior- og seniorfotballen som om det var Champions League. Det betyr at vi dekker alle kampene, følger overgangsvinduet, melder viktige nyheter og strømmer flere av de viktigste lokaloppgjørene. Vi har landets dyktigste lokalfotballreporter i Mats Haugland. Dermed er Mååål blitt en tjeneste fotballfolk her i regionen har tatt utrolig godt imot, sier Stueland.

Her er prisvinnerne:

Stavanger Aftenblad med «Best innovative entry» for "Mååål!". Fra juryen: Vinneren byr på innovasjon som gir leserne ny informasjon og mer journalistikk. Det har forsterket både lojalitet og relevans for de lokale leserne – noe som er et viktig mål for ethvert nyhetsrom.

Aftenposten med «Best scoop» for "Pendlerboligene". Fra juryen: Vinneren har klart å avsløre et virkelig stort scoop. Dette har fått store konsekvenser, gjennom at flere av landets folkevalgte representanter har måttet gå av som følge av avsløringene.

Aftenposten med «Best storytelling» for "Selvmord blant unge". Fra juryen: Vinneren formidler en alvorlig og viktig historie med stor troverdighet og sensibilitet. Journalistene har klart å komme tett på, uten å være spekulative eller ufølsomme.

Prisvinnerne for de tre prisene under torsdagens Power of Journalsm. Fra venstre Aftenpostens Ingunn Røren, Vegard Venli, Henning Carr Ekroll og Anette Aasheim . Videre Aftenbladets Mats Haugland, Håkon Åreskjold og Elin Stueland.

Fjerde seier

Aftenbladet konkurrer mot store mediehus i Norden, som blant annet Aftonbladet og Svenska Dagbladet i Sverige, og VG og Aftenposten. Likevel er dette fjerde gang Aftenbladet vinner i Schibsted journalism awards. Tidligere har Aftenbladet vunnet den prestisjetunge prisen med Jonnys siste uker, Glassjenta og Historien om Siw.