Trekker av 157 millioner på desember-regningen

Nå får Lyse-kundene strømregningen for desember.

Tor Inge Jøssang Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Fakturaproduksjonen for desember er allerede i gang, så kundene mottar strømregningen for desember nå i løpet av de kommende dagene. Noen har nok fått fakturaen allerede. Dette gjelder både privat- og bedriftsmarkedet, opplyser kommunikasjonssjef Andreas Veggeland i Lyse.

Strømstøtten for desember måned vil vise på en ekstra linje på din faktura. Totalt 157 millioner kroner trekkes av desember-regningen som sendes til private nettkunder fra Lnett, som er Lyses nettselskap. Dette tilsvarer 73,62 øre per kWh av et forbruk opp til 5.000 kWh. For januar-mars vil fratrekket trolig bli enda høyere.

– Strømstøtten i januar vil sannsynligvis bli enda høyere. Trolig flere hundre millioner kroner. Å spå om støtten i februar og mars blir vanskelig. Den kommer helt an på hva spotprisen blir, sier kommunikasjonssjef Andreas Veggeland.

Dette eksempelet er fra faktura til en Lyse-kunde. Støtten blir trukket fra nettleien. Lyse har gjennomfakturering med de største netteierne, så de fleste kundene vil få fratrekket fra den totale strømregningen. Kunder i selskaper som ikke har gjennomfakturering, vil få fratrekket på egen regning.

Bakgrunnen er at Staten håver inn omkring 60 prosent av gevinsten fra vinterens svært lukrative kraftproduksjonen i form av skatter og avgifter. I tillegg får staten moms basert på de høye prisene. Derfor har Stortinget etablert en kompensasjonsordning, som administreres av nettselskapene.

Ordningen skal dekke en del av merutgiftene ved ekstreme strømpriser.

For desember 2021 får du dekket 55 prosent av kostnaden for strømprisen over 70 øre per kilowattime (kWh), uten moms.

For januar, februar og mars 2022 får du dekket 80 prosent av kostnaden.

Du må fortsatt dekke avgifter, nettleie, strømprisen opp til 70 øre kWh og 20 prosent av strømprisen over 70 øre kWh.

Støtten gjelder alle private husholdningskunder,, samt sameier, borettslag og gårdsbruk. Ikke hytter. Fellesmålte anlegg og gårdsbruk som er registrert som næring blir ikke tatt med i fra starten. Olje- og energidepartementet vil etter hvert komme med en egen forskrift, som regulerer hvordan disse to kundegruppene skal inkluderes i ordningen.

Strømstøtten trekkes fra på faktura for nettleie, uavhengig av hvilken strømavtale du har. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet enten trukket fra på strømregningen, for de som får faktura fra kraftleverandør. Eller beløpet betales ut fra nettselskapet, det gjelder de som får faktura fra Lnett, som vil trekke mindre beløp fra på neste faktura.

Lyse gir bare ut økonomiske omsetningstall to ganger i året. Derfor vil ikke selskapet svare på hvor mye kundene blir fakturert totalt for desember.

