Skanska ligger an til å få storkontrakt

Ordfører Kari Nessa Nordtun brukte gravemaskin da hun markerte starten på grunnarbeidene i Lervig i APRIL.

Skanska Norge As er innstilt som vinner av hovedentreprisekontrakten for Lervigskvartalet i Stavanger, et av de største kommunale byggeprosjektene noensinne i byen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp