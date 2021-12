Klaus Mohn finalist til prisen «Årets navn i akademia»

UiS-rektor Klaus Mohn kan bli kåret til «Årets navn i akademia» etter debatten og kritikken rundt innlegget hans på et Klimarealistene-arrangement.

UiS-rektor Klaus Mohn er en av tre finalister til å bli «Årets navn i akademia».

Elisabeth Bie Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Klaus Mohn er en uredd kritiker som går inn debatter andre legger lokk på, og som forsvarer egne ansattes ytringsfrihet, skriver khrono.no i begrunnelsen for at UiS-rektoren er en av tre finalister til Khrono-prisen «Årets navn i akademia».

Khrono er en uavhengig nyhetsavis for høyere utdanning og forskning.

Artikkelen fremhever særlig at Klaus Mohn stilte opp med innlegg under lanseringen av Klimarealistenes tidsskrift, til tross for kritikk og motstand fra sine egne rekker.

Prisen skal deles ut fredag 17. desember.

Khrono-prisen ble delt ut for første gang i fjor, og vinneren ble da Nesnastudentene.

Juryen består, som i fjor, av professor emeritus Rune Slagstad, førsteamanuensis og leder i Akademiet for yngre forskere Jonas Stein, Nupi-forsker Minda Holm, Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås og Khrono-redaktør Tove Lie.

Juryen har valgt ut tre finalister etter å ha mottatt et stort antall nominerte. Én av de to andre finalistene er så langt offentliggjort: Inger Skjelsbæk, som startet debatten med lotteriet rundt forskningsfinansieringen i Forskningsrådet.