Første elektriske ferje i rute for Kolumbus

Lørdag klokken 09:00 går MF «Ryfylke», Kolumbus’ aller første elektriske ferje, sin første tur fra Nedstrand. Bli med Aftenbladet på prøvetur dagen før den setter seil.

MF «Ryfylke» er designet av LMG Marine i Bergen og bygget ved Westcon Yard i Ølen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Den er nesten som alle andre ferjer. Men noe med den nye elferjen til Kolumbus skiller seg ut. Det er mindre during fra maskineriet, så man kan prate på dekk uten å rope. Ingen sterk eim av eksos fyller neseborene. Og når den snor seg ut fra Fiskepiren i Stavanger, virker den både mer smidig og lettere enn andre ferjer.

MF «Ryfylke» heter den, og skal betjene Ryfylkebassenget i årene som kommer. De nymalte markeringsstripene på ferjedekket har så vidt størknet når Aftenbladet blir med på dens aller første rundtur.

Direktør i Kolumbus Edith Nøkling la spesielt merke til mangelen på eksoslukt da hun tok sin første tur med ferjen.

Et grønnere framkomstmiddel

– Dette er ikke den siste elferjen vi får, sier administrerende direktør i Kolumbus, Edith Nøkling, stolt.

– Det blir flere nullutslippsfartøy fremover, det er jeg helt sikker på, sier hun.

MF «Ryfylke» er en hybridferje bygget på aluminium, som i hovedsak driftes på strøm. Med en batterikapasitet på 4000 kilowattimer skal den betjene Ryfylkeøyene på sambandet mellom Nedstrand og Stavanger.

Det nye fartøyet ble feiret med meterlang kake.

Lørdag klokken 09:00 går den sin første tur fra Nedstrand.

Der skal den også lades om natten, før den går hele ruten om dagen uten å måtte lades. Ved dårlig vær eller ved et uforventet strømkutt kan den slå over på dieselgeneratorer, for sikkerhets skyld.

Det er ferje og hurtigbåtselskapet Norled som har bygget ferjen på oppdrag fra Kolumbus. Selskapet har tidligere levert elektriske ferjer andre steder i landet, blant annet verdens første batteridrevne ferje «Ampere» i 2014.

Karl Dahl ser på det som nå blir hans ferske ansvarsområde: Batteriene som gir strøm til den nye ferjen.

Ned en trapp ligger maskinrommet. Her er det mindre støy enn hva man kanskje skulle forvente. Hjertet av båten består nemlig i hovedsak av hundrevis batterier stablet oppå hverandre.

– Her inne har vi cirka 42 Teslaer, sier maskinsjef Karl Dahl og ler.

For Dahl er det første gang han jobber på en ferje som kan gå så langt utelukkende på strøm. Som maskinsjef er det hans ansvar å holde alt gående. Det er mye å lære seg, forteller han, men i det store og det hele driftes ferja på samme måte dieseldrevne ferjer.

– Hovedforskjellen er jo bare at man har batterier i stedet for å generere strømmen selv fra dieselmotoren. Også er det mindre vedlikehold da, sier han.

– Det er veldig spennende, det er jo fremtiden vår.

Oppe i styrtårnet sitter Kaptein Joakim Henriksen midt i styrerommet. Rundt han blinker er titalls skjermer, mens han med ømfintlige bevegelser styrer ferja fremover.

Skal betjene småøyene

Halvveis i rundturen senkes farten når ferja beveger seg mot den lilla kaia på Uskakalven rett utenfor Hommersåk. Alle ombord venter i spenning mens den store doningen sender lange skygger over kaien. Men det går helt fint, ferja legger seg forsiktig inntil kaien i det lille fritidsområdet.

MF «Ryfylke» er nemlig spesiallaget for å kunne betjene de mange småkaiene som ligger ved Ryfylkeøyene. Sør-Hidle, Brimse og Fisterøyene er blant småøyene den skal betjene og vil gi beboerne et daglig tilbud, forteller driftsleder i Norled, Annette Røberg.

– Dit hen skal den frakte både biler og folk, men også gods ved hjelp av en stor kran som er montert på dekket, sier hun.

Varaordfører i Tysvær kommune Sven Ivar Dybdal er storfornøyd for at det endelig kommer en slik ferjerute, etter det han omtaler som en liten kamp de siste årene.

– Frem til nå har det bare vært en avgang om morgenen på Nedstrand, og en om kvelden. Nå får vi et etterlengtet midttilbud på dagen, sier han.

Spesielt gunstig er det for næringen i kommunen, da ferjeruta vil være det eneste sambandet som går når det er skikkelig uvær.

Varaordfører i Tysvær kommune Sven Ivar Dybdal, fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg og varaordfører i Stavanger Dagny Sunnanå Hausken er alle storfornøyde med ferja som skal bedre fremkommeligheten i Ryfylkebassenget.

Et viktig tilskudd til Rogaland

For fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg og varaordfører i Stavanger Dagny Sunnanå Hausken var det flott første tur med den elektriske ferjen.

– Det var rolig sjø og masse nydelig natur, sier han.

De er begge tydelige på at MF «Ryfylke» er viktig for Rogaland som region. For det første fordi det har vært etterspurt fra lokalbefolkningen, men i tillegg styrker det næringsutviklingen i regionen, ifølge Bergsvåg

MF Ryfylke er den første elektriske ferja som skal ha rute i Ryfylke med endestopp på Nedstrand.

– Ferja sikrer et mer stabilt tilbud for vareleveranser til mange av øyene for eksempel. Det har vært en utfordring tidligere, sier han.

Hausken er særlig opptatt av at ferjen er et viktig miljøtiltak. Hun roser Kolumbus, Norled og fylkeskommunen for å «ta ballen» og sette i gang grønnere tiltak.

– Man vet jo at bil- og båttrafikken er store kilder til utslipp, sier hun

– Så ferjen vil helt klart ha innvirkning på klimaregnskapet til Stavanger.