Aftenbla-bla: Øglemonarki eller republikk?

Hva kan vi si? Høstferien er over oss, jabbå går, Jan er totalt uinteressert i om noen i kongehuset er reptiler, Janne vil ikke snakke om H***** og det spises en del sjokolade.

Prinsesse Märtha Louises kjæreste Durek Verrett la forrige uke ut en Instagram-post der han skrev at han ikke er et vanlig menneske, men del av en annen «art». Han skriver at han er en blandingsart mellom reptil og Andromeda, et stjernebilde som rommer Andromedagalaksen.

– Han er ikke fra jorden, men andromedatåken, sier Harald Birkevold.

– Hvor er det? Tar du om Oanes for å komme dit? lurer Leif Tore Lindø.

Han var overrasket, men samtidig ikke veldig overrasket over erklæringen sjamanen kom med.

– Så klarte jeg ikke å bestemme meg for om dette er løye, bare litt rart eller mer enn det. Dette med øglefolk er en kjent konspirasjonsteori, sier Leif Tore Lindø.

Det blir øgle-, sjaman- og konspirasjonsprat i ukens episode. For hvem så den komme - at en som definerer seg som et reptil skulle bli sammen med nummer fem i tronerekkefølgen i kongehuset.

– Det er faktisk ikke så lenge siden det måtte store pressekonferanser til fordi vår kronprins skulle gifte seg med et menneske som hadde et barn og hadde vært på fest, påpeker Lindø.

– Vi har gått noen mil i en eller annen retning, jeg er ikke sikker på at jeg liker retningen 100 prosent. Samtidig er det noe flott med det også. Ta et steg tilbake og se hvor vi er nå: Märtha Louise er kjæreste med en fyr som er en øgle fra en annen galakse. Det er dagens situasjon i kongeriket Norge, sier Harald Birkevold.

Reptiler i kongehuset avleder en ny debatt: Bør reptilene ut og monarkiet avskaffes til fordel for republikk?

