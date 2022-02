Ruten kan vinne stor arkitektur-pris

Verdens største nettsted for arkitektur har nominert Ruten Bypark i Sandnes til årets bygg.

Nå kan du stemme på Rutenparken til prisen for årets bygg. Link til å avgi stemme finner du nederst i saken.

Sandnes’ egne «Central Park», Rutenparken, får nå internasjonal oppmerksomhet. Den er nemlig blitt nominert til prisen for årets bygg, av arkitekturnettstedet Arch Daily.

– Det er gledelig å se hvordan Ruten bypark er blitt et møtested som skaper byliv og aktivitet gjennom døgnet og er blitt en attraksjon for hele regionen, sier Floire Nathanael Daub.

Han er daglig leder av arkitekturselskapet Spacegroup, og arkitekten bak Ruten og Havneparken som nå er under utbygging.

Rutenparken ligger like ved sentrums knutepunkt av kollektiv trafikk, og kun et steinkast fra gågaten. Parken stod ferdig i 2021.

For ett år siden sto hele parken klar, med plener, trær, fontener, fargerike lekeområder og skatepark.

– I en tid der alle kappes om å bygge høyest og tettest, er det befriende at Sandnes nå har fått en «Central Park» som gir byen et grønt pusterom og kobler den historiske delen av sentrum sammen med den ambisiøse byutviklingen som foregår i sjøkanten, sier Nathanael Daub.

Kanskje nominasjonen kan sette Sandnes på kartet?

Etter lanseringen i 2008 ble Arch Daily raskt verdens mest besøkte nettside for arkitektur. Nettsiden får nesten 18 millioner besøk hver måned og 285 millioner månedlige sidevisninger.

Arkitekturinteresserte stemmer over årets beste arkitekturprosjekter i 15 kategorier. Prosjektet med flest stemmer stikker av med «Arch Daily Building of the Year Award».

Hvis du har lyst til å se Rutenparken vinne prisen for årets bygg, stem her.