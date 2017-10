Brannvesenet melder at en båt klokken 1605 søndag meldte om problemer ved Kjeøy utenfor Bru i Rennesøy. «Vekteren» setter kurs mot stedet for å assistere. Brannvesenet meldte at oppdraget var utført klokken 1713. Da var båt med slep fortøyd på Åmøy og «Vekteren» satte kursen tilbake til Stavanger.