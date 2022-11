UiS-rektor ber Stortinget bremse forslag om å innføre skolepenger: – Kan få store konsekvenser for vårt universitet

Regjeringens forslag om å innføre skolepenger for utenlandske studenter kan gi UiS 7,5 millioner kroner mindre å rutte med i 2023. Det kan få store konsekvenser både for universitetet og for næringsliv, mener UiS-rektoren, som ber Stortinget om å stanse forslaget.