Bøssebærer for per­sonlig sak: – Foreldrene ble bedt om å grave barnas grav

SUS-lege Åse Berg har vært på oppdrag for Leger Uten Grenser to ganger. Søndag samler hun inn penger til organisasjonen via TV-aksjonen.

Gunnar Byberg i Eventyrbråtet på Ullandhaug tar godt imot SUS-lege og bøssebærer Åse Berg.

For 22 år siden satte SUS-lege Åse Berg seg på et småfly fra Kenya til Somalia. Det var bare plass til henne og piloten, som fløy høyt nok til at skudd fra bakken ikke kunne treffe flyet.

Da de landet, rullet to biler fram foran flyet. Ut hoppet folk med automatgevær og siktet mot områdene rundt. Hun hoppet ut, løp inn i bilen, og kjørte av gårde til feltsykehuset som de neste åtte ukene skulle være arbeidsplassen hennes.

– Jeg kommer nok til å reise ut igjen, sier Berg.

To ganger har hun vært på oppdrag for Leger Uten Grenser, som i år får inntektene fra TV-aksjonen på NRK.

I Bekkefaret bydelshus venter bøssene på bærere.

Fakta Leger Uten Grenser Ble startet i 1971 i Paris av leger og journalister. Startet i Norge i 1996.

En medisinsk nødhjelpsorganisasjon som skal redde liv og lindre nød.

Organisasjonen jobber etter de humanitære prinsippene uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet.

Er til stede i rundt 70 land

I tillegg til å gi livreddende nødhjelp, snakker Leger Uten Grenser ut om det de er vitne til i felt. Les mer

Les også Nesten ingen har kontanter. Så hvorfor trenger tv-aksjonen flere bøssebærere?

Berg har siden 1990 jobbet på Stavanger universitetssjukehus (SUS), hvor hun er spesialist i indrem​edisin og i infeksjonsmedisin.

– Jeg pleier å gå med bøsse hvert år. Nå har jeg en særlig grunn til å gjøre det, sier hun.

Det er klare instrukser på hvor lappen med QR-kode skal legges. På innsiden av postkasselokket, slik at det ikke viser at ingen er hjemme.

– Fantastisk å se

Pengene som kommer inn når hun og rundt 100.000 andre nordmenn går med bøsser søndag, skal blant annet gå til medisiner mot kala-azar. En alvorlig parasittsykdom trolig få nordmenn kjenner til, men som Berg stiftet nært bekjentskap med under oppholdet i Somalia.

På en klinikk som drev et ernæringsprogram for underernærte barn i det krigsherjede landet, la ikke barna på seg, selv om de fikk mat. Klinikken trengte en spesialist i infeksjonsmedisin som kunne finne årsaken, og Leger Uten Grenser kontaktet Berg.

– De tradisjonelle medisinmennene der var knallgode når det gjaldt å stille diagnosen. Men urtemedisinene deres hjalp ikke på de alvorligste tilfellene. Da ba de foreldrene om å grave en grav til barna, sier Berg.

Ett barn hadde også åpent sår i fjeset, der det skulle vært en nese. En kråke hadde spist av såret. Med riktig behandling overlevde barnet, og såret til gutten grodde.

– Det var fantastisk å se. Kala-azar og mange andre såkalt glemte sykdommer, har ikke vært prioritert for forskning. Derfor er det fint at pengene går til det, mener Berg.

Verre enn fastlegekrise

Penger fra årets TV-aksjon skal også brukes i Sierra Leone. De skal blant annet gå til å gi flere helsearbeidere opplæring. Berg har også jobbet der som lege, i en annen sammenheng.

– Der er virkeligheten totalt forskjellig fra vår. Vi snakker om fastlegekrise her hjemme. Der finnes det ikke fastleger å streve om å komme til. Helsetilbudet er svært begrenset. Mange av helsearbeiderne døde under det siste ebolautbruddet for sju-åtte år siden, forteller Berg.

Fakta Dette går pengene til Bangladesh Gi flere pasienter behandling mot hepatitt C

Sørge for kartlegging og testing av viruset

Drive helseinformasjonsarbeid for å øke kunnskap og bryte ned stigma og skam Sierra Leone Behandle flere barn mot malaria og andre farlige infeksjonssykdommer

Gi flere helsearbeidere opplæring

Reise ut til avsidesliggende områder for å gi helsehjelp og drive forebyggende arbeid Den Demokratiske Republikken Kongo Sørge for at flere blir vaksinert mot smittsomme sykdommer som meslinger

Gi flere mennesker behandling under dødelige sykdomsutbrudd

Sørge for økt kunnskap og forebygging av livsfarlige sykdommer Den Sentralafrikanske Republikk Sørge for at flere hiv-pasienter blir testet og får livreddende medisiner

Behandle hiv-pasienter som også utvikler tuberkulose

Bidra til økt kunnskap og bryte ned stigma og skam knyttet til hiv-viruset Medisiner mot Kala-azar og sovesyke Forske på og utvikle ny behandling mot den dødelige og glemte sykdommen kala-azar

Sørge for at flere pasienter får tilgang til nye livreddende medisiner mot sovesyke

Fortsette å forske på og utvikle medisiner mot sykdommer som i all hovedsak rammer fattige og nedprioriterte pasientgrupper Les mer

De som ikke er hjemme får en lapp i postkassen om at bøssebæreren har vært innom.

Siden 1992 har hun vært i sju ulike afrikanske land som lege i ulike anledninger.

– Det gir en følelse av å være privilegert, og det er et veldig spennende fagfelt. Det er kjekke kolleger, og pasienter som ikke tar noen ting for gitt. Folk har små forventninger om å kunne bli friske, sier hun.

Nyttig erfaring på SUS

Hun tror både pasienter og kolleger på SUS kan ha nytte av erfaringene hun har gjort seg på jobb i utviklingslandene.

– Kanskje tenker jeg på sykdommer andre ikke husker på, sier Berg.

Selv om hun nå er 65 år, er ikke det en hindring for å i fremtiden reise ut på feltarbeid igjen for Leger Uten Grenser. Da setter man seg på en liste, og blir kontaktet ved behov. SUS betaler ikke lønn for perioden, men man får voluntærlønn fra organisasjonen.

– Det er ikke bare for tøffe barskinger som viser musklene. Leger Uten Grenser vil gjerne ha både leger, sykepleiere og logistikere som rørleggere og teknikere. Men man må ha litt eventyrlyst, mener Berg.

Atle Hansen i Eventyrbråtet syns det er mest praktisk å vippse bøssebærer Åse Berg.