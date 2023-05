55-åring ble alvorlig syk av kjøttetende bakterier: – Jeg var heldig som fikk beholde beinet

Atle Sirevaag (55) fikk et kutt i leggen da han ramlet hjemme på Sola. Under et døgn senere lå han på operasjonsbordet. Nå oppfordrer han andre til å være obs på de livstruende streptokokkene.