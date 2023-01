Politiet frykter at barnehage-brannene er påtent

– Her har det vært to branner i to barnehager innenfor et kort tidsrom. Derfor er en av hypotesene at brannene er påtent. Det virker litt for tilfeldig at det begynner å brenne begge steder, sier etterforskningsleder Morten Slettebø ved Jæren politistasjon.