Stavanger har i flere år hatt konkurranseutsetting innen renhold, renovasjon og grønt vedlikehold i enkelte bydeler. Private firma har vasket skoler i Tasta bydel, kjørt boss på Hundvåg og Storhaug og tatt vare på kommunale grøntområder og idrettsanlegg på Tasta.

Når kontraktene går ut ved slutten av året, har rådmannen foreslått å videreføre ordningen med konkurranseutsetting. Men onsdag 27. mars sa flertallspartiene til Aftenbladet at de ikke ønsket en slik videreføring.

Fakta: Hva betyr konkurranseutsetting? Konkurranseutsetting av en tjeneste betyr at en tjeneste som i dag utføres av kommunens egne ansatte, settes ut på offentlig anbud. Målet med dette er å få utført tjenesten på rimeligste mulig måte, uten at kvaliteten skal bli dårligere. Kommunens etat som i dag leverer tjenesten kan delta i anbudsrunden, og det hender at de vinner anbudsrunden. Kilde: Kommunal rapport.

Egen regi

I formannskapet torsdag stemte flertallspartiene mot rådmannens forslag.

Det var Per A. Thorbjørnsen (V) som fremmet forslaget på vegne av Høyre, FrP, Venstre, Sp, Pensjonistpartiet og KrF (se faktaramme).

Nå ber de snarest om å få en egen sak hvor tjenestene vurderes utført i egen regi, av de kommunale foretakene Natur- og idrettsservice, Byggdrift og Renovasjonen IKS.

Fakta: Flertallets forslag Per A. Thorbjørnsen (V) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Pensjonistpartiet og Senterpartiet i Stavanger formannskap: «Saken trekkes. Det fremlegges snarest en egen sak hvor tjenesten vurderes utført i egenregi. Saken utredes i samarbeid med foretaket og bes redegjøre for kostnader og besparelser. I tillegg bes saken redegjøre for forbedringer/forenklinger i oppgavefordeling/mandat mellom kommunen og foretaket. Saken drøftes med tillitsvalgte i henhold til hovedavtale.»

Jan Inge Haga

– Lavere pris

At kommunen vil spare penger på at tjenestene utføres i egen regi, er hovedargumentet.

– Vi må være opptatte av at vi får så mye som mulig ut av pengene. Vi har sett at private tjenester koster mer, og det blir dyrt på sikt, sier Sps Bjarne Kvadsheim.

Heller ikke Christian Wedler (Frp) ser noen hensikt i å videreføre avtalene med private.

– Frp er for å konkurranseutsette der det er penger å spare, og det vil vi også være i fremtiden. For oss spiller det ingen rolle hvem som gjør jobben så lenge det gagner innbyggerne i kommunen. Viser det seg at vi sparer penger på regi stemmer vi på det, sier Wedler.

Pål Christensen

Snuoperasjon

Da saken ble behandlet i kommunalstyret for miljø og utbygging (Kmu) nylig, var flertallet for å fortsette med nytt anbud, riktignok med åpning for at de kommunale foretakene også kunne gi tilbud.

Kari Nessa Nordtun (Ap) er overrasket over det hun betegner som en snuoperasjon fra Høyre og Frp.

– Det er bra at det kommer nye og bedre tanker i denne saken, men det er rart at forslaget endrer seg drastisk på to uker, sa hun.

Thorbjørnsen forsvarte helomvendingen med at konkurranseutsettingen har vært vellykket og bidratt til at de kommunale foretakene har forbedret kvaliteten på arbeidet.

– Konkurranseutsetting har vært lurt å gjøre, men man kan ikke fortsette med det inn i evigheten. Nå gir vi foretaket ro, svarte Thorbjørnsen.

Ola Fintland

Fornyet kontrakt

I kmu sitt møte nå i mars fikk også administrasjonen fullmakt til å forlenge dagens avtale med Norsk Gjenvinning, med varighet maksimalt ut 2019.

I tillegg ble det inngått avtale med Norsk Gjenvinning om retten til ytterligere et drøyt års forlengelse, maksimalt frem til 2021. Avtalen innebærer også et påslag på enhetsprisene fra 2018 på 10 prosent.

– Denne saken skiller seg ut fra de to andre. Det blir mye vanskeligere når det er vedtatt at avtalen er forlenget frem til april 2021, i tillegg til en prisøkning på 10 prosent. Alt dette gjør at vi har betalt en ganske høy pris for å finne ut at vi skal snu, sier Kari Nessa Nordtun (Ap).

Egil Olsen (H) mener en stigning på 10 prosent i året er helt naturlig.

– Det handler blant annet om en utvikling i lønnsvekst og høyere bensinpriser. Slik er det over alt i alle bransjer, sier han.

– Skuffet

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) mener derimot at Renovasjonen IKS burde hatt ansvar for renovasjonen i bydelene Storhaug og Hundvåg i utgangspunktet.

– Jeg er opptatt av at kommunen skal få rimeligst mulig tjenester, og er svært skuffet over at de valgte å fornye kontrakten og heve beløpet. I ny evaluering håper jeg vi kan se på mulighetene til å bryte den inngåtte kontrakten, slik at vi kan komme på skinner igjen. Jeg ser frem til å få ny sak fremlagt.