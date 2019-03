Godhjertet bussjåfør hjalp skolejente som hadde falt på sykkelen

Stig Nesse fra Stavanger synes at bussjåføren fortjener et klapp på skulderen etter at han stoppet opp på Grannessletta for å hjelpe skoleeleven som hadde falt med sykkelen på vei hjem fra skolen.

– Del gjerne filmen av en godhjertet mann, skriver Nesse på Facebook, og over hundre personer har fulgt oppfordringen. Det har også VG som først omtalte saken.

– Responsen har vært helt hinsides, sier Stig Nesse til Aftenbladet. Da han opplevde at bussen stoppet midt på Grannessletta lurte han først på om de skulle foreta et sjåførbytte. Men så oppdaget han jenta på sykkelstien som hadde falt.

– Det var mange folk på bussen, jeg håper at de ga sjåføren en applaus da han kom tilbake i bussen, sier Nesse. Han mener at de mange som har kikket på filmen på Facebook - over 11 000 sist han sjekket - er et tegn på at slike fine gester tydeligvis er noe folk liker å se.

«Ble faktisk ganske rørt av denne - sånn skal det være» kommenterer en av de mange facebookbrukerne som har delt gladsaken.