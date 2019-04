Bilberging i Byfjordtunnelen ga køer på E 39

Politiet fikk 04:50 tirsdag morgen melding om at et vogntog hadde problemer i Byfjordtunnelen på E 39 retning Stavanger. Bilberging ble bestilt og politiet dro til stedet for å eskortere trafikken gjennom tunnelen.

Tunnelen var en stund stengt, men klokken 06:40 ble det åpnet for kolonnekjøring under fjorden. Dette førte til køer på begge sider.

Ifølge en tipser skal køene klokken 06:30 strekke seg helt til Mastrafjordtunnelen på Sokn-siden.

Klokka 07:05 opplyser operasjonsleder Brit Randulff i Sør-Vest politidistrikt at vogntoget er på vei opp fra tunnelen.

– Det er fremdeles kolonnekjøring gjennom tunnelen, men det er ikke lenge til nå før trafikken kan gå som normalt, sier hun.

Klokken 07:15 melder Vegtrafikksentralen at vogntoget skal være ute av tunnelen. Trafikken skal flyte som normalt.