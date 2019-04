Politiet fikk 04.50 tirsdag morgen melding om at et vogntog hadde problemer i Byfjordtunnelen på E 39 retning Stavanger. Bilberging ble bestilt og politiet dro til stedet for å eskortere trafikken gjennom tunnelen.

Tunnelen var en stund stengt, men det skal klokken 06.40 tirsdag morgen være kolonnekjøring under fjorden. Dette fører til køer på begge sider.

Ifølge en tipser skal køene klokken 06.30 strekke seg helt til Mastrafjordtunnelen på Sokn-siden.