Rødt og SV foreslo å gi Wirak og Borgli hundretusener mindre i lønn

Mandag skulle det konstituerte kommunestyret vedta forslag til reglement for godtgjørelse for folkevalgte i Sandnes kommune.

– Vi kan ikke sitte i et kommunestyre å vedta kutt dersom vi ikke kutter i egen lønn. Vi kan ikke ha det slik at noen vil bli politiker av økonomiske grunner. Vi har bygget oss et palass, nå er det viktig at vi viser at vi kan prioritere, sa Ole Ronny Koldal fra talertolen.

I forslaget står det at ordfører skal ha 85 prosent av statsrådlønn. Noe som betyr at Wirak får en årslønn på 1.198.562 kroner. Det mente Rødt og SV var altfor mye og foreslo heller å legge til grunn lønn til stortingsrepresentanter.

Et slikt forslag ville gitt ordfører Wirak 210.565 kroner mindre i lønn, mens Borgli ville fått 168.452 kroner mindre å rutte med i året.

I Stavanger har flertallspartiene Ap, Sp, FNB, MDG, SV og Rødt bestemt at påtroppende Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet skal tjene 100.000 kroner mindre enn sin forgjenger Christine Sagen Helgø (H).

– Vi ønsker at det er stortingsrepresentant sin lønn som skal være grunnlag for ordførers lønn. Det handler om å redusere kostnaden til folkevalgtes lønn, sa Heidi Bjerga (SV) fra talerstolen.

Samtidig foreslo Rødt og SV å øke møtegodtgjørelsen til alle de 49 kommunestyremedlemmene i Sandnes fra dagens forslag på 2193 kroner per møte, til 2230 kroner per møte.

Forslaget fikk sju stemmer fra Rødt, SV, MDG. Også Alexandra Eva Lind fra FNB stemte for forslaget.

Aftenbladet sender det første kommunestyret live. Se det her!