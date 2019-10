Bobil på ferjer: Måtte betale mer enn dobbel pris fordi automatisk videosystem måler feil

Hallgeir Grødeland på Nærbø synes taksten for ferjereisene med bobilen var vel drøy. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at han på flere turer ble belastet for en større bil enn den han har. Og taksten var nesten 2,5 ganger for høy.