Manglende pakning førte trolig til drukningsulykke

55 år gamle Arne Reinertsen, bosatt i Tananger, mistet livet i en dykkerulykke ved Oksafoden skjær vest for Tananger 6. juli i sommer. Reinertsen, som var formann for Havhesten Undervannsklubb, dykket sammen med to andre menn i samme alder da ulykken inntraff.

Brukte «rebreather»

Reinertsen benyttet en såkalt «rebreather» under det fatale dykket. Rebreatheren gjenbruker den brukbare utåndingsluften samtidig som den «vasker» bort CO2. Apparatet gjør det mulig å gjennomføre lange dykk over flere timer, uten å ha med store, vanlige dykkerflasker.

I etterkant av ulykken ble det benyttede dykkerutstyret sendt til Statens dykkerskole i Bergen for en teknisk undersøkelse. Det ble også foretatt en obduksjon av den omkomne for å forsøke å slå fast årsaken til ulykken. Seksjonsleder ved etterforskning, Elisabeth Vorland ved Sandnes politistasjon, kan nå opplyse om at rapporten fra de tekniske undersøkelsene er klar.

– Ved demontering av utstyret ble det oppdaget at det manglet en o-ring mellom to deler av pusteutstyret til dykkeren, sier Vorland. En o-ring er et sirkelformet pakningselement av gummi som brukes til å tette overganger. Den delen av pusteutstyret som fjerner karbondioksiden - «scrubberen» - manglet en o-ring.

Carina Johansen

Opphopning av CO2

Daglig leder Øyvind Knutsen i leverandøren Gass og pusteservice forklarer på generelt grunnlag at dersom pakningen mangler, så vil ikke den brukte utåndingsluften ledes gjennom «scrubberen» hvor karbondioksidet skal bindes opp ved hjelp av en kjemisk prosess.

Ifølge den tekniske rapporten kan feilen ha ført til en opphopning av karbondioksid. Karbondioksiden fortrenger oksygenet i blodet og har trolig ført til at Reinertsen besvimte som følge av oksygenmangel cirka fem til sju minutter ut i dykket. Politiets undersøkelser slår fast at den umiddelbare dødsårsaken var drukning.

Ifølge den tekniske undersøkelsesrapporten burde situasjonen med den manglende o-ringen ha vært avdekket ved bruk av sjekkliste ved oppkobling av utstyret.

– Saken blir nå sendt videre til påtale, og så vil de vurdere om det er noe som må følges opp videre, sier Elisabeth Vorland.