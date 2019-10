Unge Venstre-leder vil åpne for Ap-samarbeid i 2021

– Venstre skal gå til valg i 2021 på å sitte i den regjeringen som gir best gjennomslag i klimapolitikken. Da spiller det ingen rolle hva partiet heter eller hvilken farge det har, sa Hansmark til NRKs Politisk kvarter mandag morgen.

– Vi må la de andre partiene konkurrere om Venstres gunst, sier han. Det var Klassekampen som først omtalte saken før helgen.

Hansmark mener samtidig at Arbeiderpartiet ikke har noen bedre klimapolitikk enn Høyre.

– De er like som to dråper olje, sier Hansmark, som mener at det særlig må tas grep i oljepolitikken.

– Hvis vi kan lage en koalisjon med en større andel grønne krefter, kan man brekke på plass en mer ambisiøs klimapolitikk som sier at vi ikke kan produsere olje og gass fram til 2070, sier han.

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet Sveinung Rotevatn (V) deler ikke oppfatningen til sin partifelle.

– Vi får best klimagjennomslag på borgerlig side, slår han fast og peker på at han ser få tegn på at Ap og Senterpartiet beveger seg i mer klimavennlig retning.

NRK-kommentator Magnus Takvam mener at så lenge Trine Skei Grande sitter som Venstre-leder, er det så å si utelukket at partiet kan vende seg mot Arbeiderpartiet.

Han peker også på at de to partiene har vidt ulike standpunkter på andre områder, som arbeidslivspolitikken.