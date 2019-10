Harald Henriksen har snart sin siste dag som direktør i Hellvik Hus

Det er gått over 70 år siden Haralds far Hilmar Henriksen grunnla Hellvik kassefabrikk sammen med Ingolf Helland i den lille bygda Hellvik utenfor Egersund. I dag har Hellvik kassefabrikk blitt til Hellvik Gruppen AS, et konsern som driver med boligutvikling, entreprenørvirksomhet og byggevaresalg, samt kjedekonseptet Hellvik Hus Kjededrift AS. Og nå skal Hilmars eldste sønn Harald pensjonere seg fra rollen som administrerende direktør i konsernet som i 2019 passerer en milliard i omsetning.

– Jeg forlater selskapet i en sunn økonomisk stilling, rigget for framtiden. Potensialet for ytterligere lønnsom vekst er stort, og vår satsing på geografisk spredning har lykkes. Den satsingen skal styrkes ytterligere i årene som kommer selv om jeg gir meg, sier Henriksen i en pressemelding fra bedriften.

Måtte si opp folk

Takket være faren Hilmar har Harald gått rundt i gangene hos Hellvik Hus helt siden han lærte å gå. Derfor var det ikke unaturlig at han begynte i familiebedriften i 1975, etter at militæret og ingeniørstudier var gjennomført. I 1990 overtok Harald som daglig leder på Hellvik. Etter noen tøffe år tidlig på 90-tallet begynte Hellvik Hus å vokse. I dag består Hellvik Gruppen AS av flere heleide datterselskaper i Vest-, Sør- og Øst-Norge.

– Jeg fikk en tøff start som daglig leder og måtte si opp nærmere 40 ansatte. Vi gikk fra å være 50 ansatte her lokalt på Hellvik til å bli 13, og om lag 60 totalt. I dag har vi over 300 ansatte fordelt på selskapene. Du kan trygt si at jeg synes det er kjekkere å ansette medarbeidere, enn å måtte si opp folk, sier Harald.

Sommeren 2019 fusjonerte Hellvik Hus Gruppen AS med Gravdalgruppa AS fra Førde. Sammen dannet de Hellvik Gruppen AS, hvor Henriksen gikk inn som leder.

Hvem overtar?

Arbeidet med å finne arvtakeren som administrerende direktør i konsernet etter Henriksen er igangsatt, men ikke ferdigstilt, forteller styreleder i Hellvik Gruppen AS, Geir Magne Aarstad.

– Dette er et udramatisk skifte, og jeg er glad for at Harald blir sittende som leder inntil den nye lederen er på plass, sier Aarstad.

En nøyaktig dato for lederskifte er ikke satt, men det blir i 2020, forteller styrelederen og legger til at de bruker den tiden de trenger for å finne en så god leder som mulig.

Historien

Det hele startet som kassefabrikk i 1947 av Hilmar Henriksen og Kjell Ingolf Helland. De begynte med ferdighusproduksjon på 50-tallet, og skiftet etter hvert navn til Hellvik Hus. Hovedkontoret ligger på Hellvik, utenfor Egersund. Konsernet Hellvik Gruppen AS består i dag av en rekke datterselskaper, samt en rekke tilknyttede franchisetakere gjennom kjedekonseptet Hellvik Hus Kjededrift.