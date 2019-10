Direkte: Forsoning i FNB Sandnes - Lind blir vara til formannskapet

Det har vært isfront mellom Lind og Moen helt siden styret valgte å ekskludere Lind, partiets mest populære kandidat en uke etter valget.

Tirsdag forrige uke ble Alexandra Eva Lind tatt inn i varmen igjen i FNB etter at er flertall av medlemmene på et ekstraordinært årsmøte stemte for at eksklusjonen av henne var ugyldig. Nå møter Moen og Lind pressen for første gang etter det ekstraordinære årsmøtet.

Direkte:

11.52: Lind er klar på at hun har fått unnskyldningen hun ønsket fra Moen.

11.51: Har du fått unnskyldningen du ønsket, Lind, spør Aftenbladet.

11.50: Moen sier Lind ble satt inn i utvalg for oppvekst i interimvalgnemnda den 10. oktober.

11.49: Det vil de ikke svare på.

11.49: - Hvem dro ut hånden av dere, spør Sandnesposten.

11.48: Lind mener at hun nok ikke har fått samme oppfølging fra ordføreren, men at hun ikke vil klage.

11.47: Moen forklarer at ordfører Stanley Wirak har vært raus i denne saken, og at han har vært en ordfører for både Moen og Lind.

11.46: Lind ønsker ikke å kommentere eksklusjonen til Moen.

11.45: - Vi har ikke vurdert det slik at jeg er ekskludert her i Sandnes. Vi legger lokk på denne saken. Det er jeg og Alexandra enige om. Så får vi se hva sentralstyret gjør, sier Moen.

11.44: - Er dette avtalt med sentralstyret og Frode Myrhol. Du er jo ekskludert, spør NRK.

11.43: - Vi har nok trengt den tiden, sier Moen. Hun forklarer at det nok vil ta litt tid å komme tilbake til der de var med den tilliten de hadde.

11.42: - Hvorfor kommer forsoningen nå, spør Aftenbladets journalist Julie Teresa Olsen.

11.41: - Jeg ser nå at eksklusjonen av Alexandra var overdramatisert. Jeg er glad for at det ekstraordinære årsmøtet opphevet den eksklusjonen. Nå skal vi stå skulder mot skulder og følge opp det medlemmene har sagt, sier Moen.

11.39: - Nå er vi enige om å gå videre med ting. Det er lov å gjøre feil, og det er ingen skam å snu, sier Lind. Hun poengterer flere ganger at det ikke har blitt gjort noe ulovlig fra hennes side.

11.38: Moen ber Stavanger og Sandnes om å legge lokk på alle eksklusjonen som er gjort i Sandnes. Hun ber dermed partiledelsen om å oppheve eksklusjonen av seg selv.

11.38: - Det blir ikke forholdsvalg i det konstituerende møtet på mandag, sier Moen.

11.37: Alexandra Eva Lind får varaplass i formannskapet. Hun vil også få fast plass i utvalg for oppvekst i Sandnes kommune. Det har Lind lenge ønsket.

11.36: - Det har vært spekulasjoner i om Alexandra har gjort noe ulovlig. Det har aldri vært noe ulovlig, aldri noe straffbart. Det har vært kommunikasjonsproblemer. Sandnes har ikke vært klar over hva Alexandra har gjort i Stavanger og på fylket, sier Moen.

11.35: Beklager situasjonen slik den har blitt gjør også Ellen Karin Moen. Nå vil de legge lokk på det som har vært og gå videre.

11.35: - Begge parter beklager slik det har blitt. Nå vil vi fokusere på politikk. Vi har en lang vei å gå, men en plass må vi begynne. Og det gjør vi nå, sier Alexandra Eva Lind.

11.34: - Vi skal stå sammen i bystyret og i partiet og fronte den gode politikken FNB har, sier Moen.

11.34: Moen forklarer at de møttes i går og at de har blitt enig om en avtale i respekt av 10 prosent velgeroppslutning.

11.34: Ellen Karin Moen: Meddeler at det er en gladnyhet.

11:33: Det har møtt en del presse. Både Sandnesposten, NRK og Aftenbladet.

11.32: Moen og Lind har akkurat møtt pressen. De går nå for å finne seg en kaffekopp.

Dette er saken: