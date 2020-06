Fant sensitive dokumenter i konteineren utenfor skole

– Uff, det var veldig dumt, sier rektor på Madlavoll skole da Aftenbladet ringer om at det står en åpen konteiner med restavfall og sensitive dokumenter i skolegården på Madlavoll skole.

– Jeg ble skikkelig redd for at det skulle stå noe om meg, for jeg gikk jo på denne skolen.

Denne helgen oppdaget en gruppe med ungdommer en stor konteineren i skolegården på Madlavoll.