Sykehus og foreninger vil ha nasjonalt register for beinskjøre

Stavanger universitetssjukehus, Norsk ortopedisk forening og Osteoporoseforeningen har søkt om støtte til å opprette et nasjonalt register for beinskjøre.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Stavanger universitetssjukehus. Foto: Jarle Aasland

NTB

– Det er for å sikre lik behandling over hele landet og se om den virker og hva årsaken til osteoporose er, sier Ane Djuv, som er spesialist i ortopedisk kirurgi ved Stavanger universitetssjukehus og faglig leder ved poliklinikken, til NRK.

Sykehuset har sammen med de to organisasjonene søkt om 10 millioner fra Forskningsrådet for å opprette et nasjonalt register.

To av tre kvinner og én av fem menn over 50 år i Norge er beinskjøre. Ifølge kanalen koster sykdommen samfunnet over to milliarder kroner årlig, siden det til enhver tid ligger osteoporosepasienter i rundt 330 av alle norske sykehus.